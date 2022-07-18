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Наши рецензии на фильмы
Финальный аккорд
Если бы в фильмах Гая Ричи и Квентина Тарантино начали петь.
Финальный аккорд
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18 июля 2022 16:41
Доводы рассудка
«Эмма.», «Дрянь» и «Бриджертоны» в одном флаконе.
Доводы рассудка
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15 июля 2022 15:26
Открытое море: Монстр глубины
Новый фильм про акулу.
Открытое море: Монстр глубины
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15 июля 2022 12:50
Неувольняемый
Сказ про нас.
Неувольняемый
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15 июля 2022 12:36
Страна Саша
Подростковое драмеди об окончании школы, сделанное тоньше, чем в американской традиции.
Страна Саша
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11 июля 2022 17:47
Первая любовь
Слезливая подростковая драма о любви в условиях экономического кризиса.
Первая любовь
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8 июля 2022 12:17
Мир дикого запада
Илону Маску бы понравилось: достойное возвращение мегапопулярного проекта про революцию роботов и людей, которые любят играть в Творцов.
Мир дикого запада, 4 сезон
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7 июля 2022 15:02
Булки
Быстроуглеводная комедия о поиске своего пути.
Булки
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6 июля 2022 11:51
Проклятие Артура
Чудаковатый хоррор по мотивам семейного фэнтези.
Проклятие Артура
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28 июня 2022 13:02
Главная роль
Потеха над кинофестивальной публикой от ее же участников.
Главная роль
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27 июня 2022 13:33
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