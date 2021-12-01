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Чудо на 34-й улице
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Miracle on 34th Street

Чудо на 34-й улице, 1994

1994 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его «секрет».

И хотя Сюзан, как и все ребята, составляет свой Рождественский список для Санты, она не рассчитывает получить самые желанные подарки в жизни: новый дом, папу и маленького братика. Но чудо происходит после встречи с Санта Клаусом в крупном нью-йоркском универмаге «Коул». Сюзан понимает: Санта самый, что ни на есть настоящий, и ее заветные мечты обязательно сбудутся…

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 18 ноября 1994
Премьера в мире 18 ноября 1994
Возраст 12+
Режиссер
Лес Мэйфилд
В ролях
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Дж.Т. Уолш
Джеймс Римар
Джеймс Римар
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Постер фильма Чудо на 34-й улице 2 постера
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1 декабря 2021 18:31
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