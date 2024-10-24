Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Огниво
6.6
Огниво - Трейлер
Киноафиша Фильмы Огниво
6.6

Огниво

, 2024
Ognivo
Россия / приключения, фэнтези / 18+
Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
Трейлеры
Постер фильма Огниво
6.6
Огниво - Трейлер
Огниво  Трейлер

О фильме

Чего только в сказочном царстве не сыщется! Только самого царя нет – и царица вдруг памяти лишилась. Но веселый и хитрый Ваня и в такой ситуации не теряется — ему море по колено. Обвести любого вокруг пальца – запросто! Притвориться солдатом – куда проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво! Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И наш герой принимает бой! А то, кто ж всех спасать будет, если Иван не впряжется!  

В ролях

Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Vanya
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Марин
Сергей Марин
Pyotr Alyoshichev
Pushkar
Игорь Богомягков
Игорь Богомягков
Stareyshina Gmurov
Антонина Бойко
Антонина Бойко
Dasha
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Palach
Nikita Dikov
Matros
Вячеслав Елисеев
Pushkar
Алексей Фаддеев
Алексей Фаддеев
Berendey
Режиссер Александр Войтинский
Сценарист Александр Архипов
Композитор Sergey Luran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 декабря 2024
Премьера в мире 24 октября 2024
Дата выхода
24 октября 2024 Россия Централ Партнершип
24 октября 2024 Азербайджан 6+
24 октября 2024 Беларусь
31 октября 2024 Казахстан 6+
24 октября 2024 Молдавия N 16
24 октября 2024 Узбекистан 6+
Сборы в мире $11 737 506
Производство CTB Film Company, Globus Films
Другие названия
Ognivo, The Enchanted Tinderbox, Огниво

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 126 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2669 В жанре «приключения»  515 В жанре «фэнтези»  184 В фильмах России  350 В фильмах 2024 года  151
Обновлено 11 мая 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Огниво - Трейлер
Огниво Трейлер
Огниво - Тизер-трейлер
Огниво Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Огниво

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: яркие декорации, качественные визуальные эффекты, юмор и трогательный финал в духе сказки. Слабые стороны: затянутый темп, логические несостыковки, частично неяркая игра ряда актёров. Общая оценка: фильм нравится детям и семьям за добрую атмосферу и доступный сюжет, но часть зрителей считает темп медленным. Подойдёт для семейного просмотра и поклонников русских сказок.
Саммари составлено ИИ на основе 84 отзывов.

Отзывы о фильме

a-helgee 27 октября 2024, 22:19
Не понравилась игра актеров, как будто на любительский театр попал хотя почти все актеры известные, разочарован. Для детей, младше 10 полагаю, будет… Читать дальше…
shkarupin-max 28 октября 2024, 19:32
Нудный фильм. На троечку. Намудлили, накрутили. Не оправдал ожидания. Очень жаль!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Роман Евдокимов высекает волшебную искру в трейлере сказки «Огниво»
24 сентября 2024 14:48 Роман Евдокимов высекает волшебную искру в трейлере сказки «Огниво» В кинотеатрах фильм стартует 24 октября.
Роман Евдокимов седлает механическую лошадь в тизере фильма «Огниво»
10 июня 2024 16:32 Роман Евдокимов седлает механическую лошадь в тизере фильма «Огниво» Очередная отечественная киносказка.
В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво»
3 августа 2023 15:33 В Великом Новгороде начались съемки сказочного фильма «Огниво» Главные роли в картине исполняют Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум и Антонина Бойко.

Фильмы похожие на Огниво

Чудо-юдо
Чудо-юдо семейный
2026, Россия
0.0
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича фэнтези, приключения
2025, Россия
5.0
Летучий корабль
Летучий корабль сказка
2024, Россия
4.0
Баба Яга спасает новый год
Баба Яга спасает новый год семейный, приключения
2024, Россия
5.0
По щучьему велению
По щучьему велению фэнтези, приключения
2023, Россия
7.0
Бременские музыканты
Бременские музыканты приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир семейный, комедия
2023, Россия
6.0
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок приключения, фэнтези
2020, Россия
6.0
Садко
Садко комедия, детский, анимация
2018, Россия
5.0
Оз: Великий и Ужасный
Оз: Великий и Ужасный фэнтези
2013, США
6.0

Фильм находится в подборках

В гостях у сказки: кино для детей и родителей В гостях у сказки: кино для детей и родителей
Что посмотреть, чтобы понравилось и детям, и родителям? Подборка русских фильмов для всей семьи Что посмотреть, чтобы понравилось и детям, и родителям? Подборка русских фильмов для всей семьи
Русские детские фильмы: что включить ребёнку для первого знакомства с кино Русские детские фильмы: что включить ребёнку для первого знакомства с кино
Фильмы про деревню и любовь Фильмы про деревню и любовь
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше