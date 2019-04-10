Хеллбой, 2019

Фильм «Хеллбой» – это перезапуск франшизы и третий фильм про этого персонажа

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Предыдущие два фильма о Хеллбое снял Гильермо Дель Торо

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Сценарий написали создатель Хеллбоя Майк Миньола, Кристофер Голден и Эндрю Косби, которые пообещали, что по духу новый фильм будет ближе к оригинальному комиксу – мрачным и жестоким, на грани между фэнтези, экшеном, фильмом ужасов и кинокомиксом.

В 2012 год Рон Перлман снова прошел через четырехчасовой процесс грима, чтобы перевоплотиться в Хеллбоя для Закари, больного лейкемией мальчика. Грим нанесли и самому Закари. Гильермо дель Торо был настолько тронут этой историей, что решился на запуск “Хеллбоя 3”. Однако через какое-то время проект отменили, и перезапуск 2019 года возглавил уже другой режиссер.

Автор серии комиксов о “Хеллбое” Майк Миньола принимал в съемках фильма Нила Маршалла гораздо более активное участие, чем в постановке предыдущих двух фильмов о своем герое. По его словам, в новой картине создатели стремились сократить количество супергеройских атрибутов и вернуться к мрачной эстетике графического первоисточника.

По предположениям дель Торо, причиной отказа от съемок финальной части трилогии о Хеллбое послужило вето студии или самого Майка Миньолы.

Съемки проходили на территории Великобритании и Болгарии и заняли около 4 месяцев.

Майк Миньола признается, что одной из причин выбора Дэвида Харбора на главную роль стала работа актера в сериале “Очень странные дела”.

Дэвид Харбор встречался со своим коллегой по исполнению роли Хеллбоя Роном Перлманом, который в итоге очень тепло отозвался о своем “преемнике”.

Режиссер “Хеллбоя” Нил Маршалл известен своими работой над эпизодами фантастического “Мира Дикого Запада”, сериала-триллера “Ганнибал” и культовой “Игры престолов”, а также над фильмом ужасов “Спуск”.

Перевоплощение Дэвида Харбора в Хеллбоя происходило в два этапа: сначала его ждал долгий грим, а затем – переодевание в специальный костюм. Весь процесс занимал от 2 до 3 часов, что совсем недолго для перевоплощения такого уровня. Для постановки было создано шесть костюмов, чтобы не прерывать съемки на их возможную починку.

Над гримом в фильме работала команда из шестидесяти человек под руководством художника Джоэла Харлоу, лауреата премии “Оскар” за лучшую гримерскую работу (“Звездный путь” 2009 года).

В оригинальной версии фильма упоминается, что Баба-яга вызывает дух Сталина, который при дубляже поменяли на “дух Гитлера”.

Планировалось, что небольшое камео достанется Дагу Джонсу – актеру с потрясающей пластикой, сыгравшему Эйба Сапиена в фильме дель Торо “Хеллбой 2: Золотая армия”. Артист также озвучивал Сапиена в компьютерной игре “Hellboy: The Science of Evil”. Джонсу пришлось отказаться от участия ради съемок в сериале “Звездный путь: Дискавери”.

В основу фильма легли комиксы о Хеллбое “Дикая охота” и “Буря и ярость”.