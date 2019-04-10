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Хеллбой Хеллбой
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Hellboy

Хеллбой, 2019

2019 / США
6.4 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Новая экранизация комиксов Майка Миньолы с Хеллбоем помоложе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер «Мира дикого запада» и «Игры престолов» Нил Маршалл взялся за перезапуск франшизы «Хеллбой». На главную роль он пригласил звезду сериала «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Помимо него в картине снялись Милла Йовович, Иэн МакШейн и Саша Лейн.

Новый «Хеллбой» расскажет о путешествии заглавного героя в Англию, где ему предстоит отчаянная битва, которая может привести к концу света. Противостоит парню из пекла Кровавая королева, выжившая после того как много лет провела в расчленённом состоянии.

Когда-то в незапамятные времена мрачного Средневековья королю Артуру пришлось вступить в битву с ведьмой Вивьен Нимуэ, пославшей чуму на Великобританию. Одолеть коварную колдунью получилось только с помощью меча Экскалибура: им Артур разрубил Нимуэ на части и поручил своим рыцарям круглого стола надежно спрятать сундуки с останками ведьмы.

Действие затем переносится в наши дни, где демонический гигант Хеллбой трудится на Бюро паранормальных исследований и обороны. Герой и не подозревает, с чем ему вскоре предстоит столкнуться. Но апокалипсис близится, ведь исполинский бородавочник-монстр Груагах, мечтающий отомстить Хеллбою за прошлые обиды, уже начал собирать по частям Нимуэ. 

Чтобы остановить конец света, Хеллбою на своем пути предстоит столкнуться с великанами-каннибалами, троллями, гоблинами, демонами и даже с самой настоящей Бабой-ягой, а в финале – выйти на битву с могущественной Нимуэ.
 

Фильм «Хеллбой» – это перезапуск франшизы и третий фильм про этого персонажа

Ранее картина носила подзаголовок «Возрождение кровавой королевы»

Предыдущие два фильма о Хеллбое снял Гильермо Дель Торо

В фильме «Хеллбой» должен был сняться Эд Скрейн, но он отказался из-за травли в интернете, так как его персонаж был азиатом

Сценарий написали создатель Хеллбоя Майк Миньола, Кристофер Голден и Эндрю Косби, которые пообещали, что по духу новый фильм будет ближе к оригинальному комиксу – мрачным и жестоким, на грани между фэнтези, экшеном, фильмом ужасов и кинокомиксом.

В 2012 год Рон Перлман снова прошел через четырехчасовой процесс грима, чтобы перевоплотиться в Хеллбоя для Закари, больного лейкемией мальчика. Грим нанесли и самому Закари. Гильермо дель Торо был настолько тронут этой историей, что решился на запуск “Хеллбоя 3”. Однако через какое-то время проект отменили, и перезапуск 2019 года возглавил уже другой режиссер.

Автор серии комиксов о “Хеллбое” Майк Миньола принимал в съемках фильма Нила Маршалла гораздо более активное участие, чем в постановке предыдущих двух фильмов о своем герое. По его словам, в новой картине создатели стремились сократить количество супергеройских атрибутов и вернуться к мрачной эстетике графического первоисточника.

По предположениям дель Торо, причиной отказа от съемок финальной части трилогии о Хеллбое послужило вето студии или самого Майка Миньолы.

Съемки проходили на территории Великобритании и Болгарии и заняли около 4 месяцев.

Майк Миньола признается, что одной из причин выбора Дэвида Харбора на главную роль стала работа актера в сериале “Очень странные дела”.

Дэвид Харбор встречался со своим коллегой по исполнению роли Хеллбоя Роном Перлманом, который в итоге очень тепло отозвался о своем “преемнике”.

Режиссер “Хеллбоя” Нил Маршалл известен своими работой над эпизодами фантастического “Мира Дикого Запада”, сериала-триллера “Ганнибал” и культовой “Игры престолов”, а также над фильмом ужасов “Спуск”.

Перевоплощение Дэвида Харбора в Хеллбоя происходило в два этапа: сначала его ждал долгий грим, а затем – переодевание в специальный костюм. Весь процесс занимал от 2 до 3 часов, что совсем недолго для перевоплощения такого уровня. Для постановки было создано шесть костюмов, чтобы не прерывать съемки на их возможную починку.

Над гримом в фильме работала команда из шестидесяти человек под руководством художника Джоэла Харлоу, лауреата премии “Оскар” за лучшую гримерскую работу (“Звездный путь” 2009 года).

В оригинальной версии фильма упоминается, что Баба-яга вызывает дух Сталина, который при дубляже поменяли на “дух Гитлера”.

Планировалось, что небольшое камео достанется Дагу Джонсу – актеру с потрясающей пластикой, сыгравшему Эйба Сапиена в фильме дель Торо “Хеллбой 2: Золотая армия”. Артист также озвучивал Сапиена в компьютерной игре “Hellboy: The Science of Evil”. Джонсу пришлось отказаться от участия ради съемок в сериале “Звездный путь: Дискавери”.

В основу фильма легли комиксы о Хеллбое “Дикая охота” и “Буря и ярость”.

Легендарный герой из пекла возвращается! Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

6.4 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера онлайн 9 июля 2019
Премьера в мире 10 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Нил Маршалл
Нил Маршалл
В ролях
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Милла Йовович
Милла Йовович
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Саша Лэйн
Саша Лэйн
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Все актеры и съемочная группа
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В 517 году нашей эры король Артур вероломно нарушил договор с королевой ведьм Нимуэ (Милла Йовович), желавшей, чтобы волшебные существа жили в одном мире с людьми. Пронзённая мечом, Нимуэ начала было насылать на мир чуму, но Артур и Мерлин ловко разделали красивое женское тело на части, спрятали их в ларцы и отпустили ларцы с гонцами на все четыре стороны. Или даже пять. Наши дни. Оперативник Бюро расследования паранормальной деятельности Хеллбой (Дэвид Харбор) после очередного разговора с…
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andromeh 13 апреля 2019, 20:25
По ходу все слишком привыкли к мейнстримовому кино по комиксам...фильм бомба!Всем критикам "щелчок Таноса"😌
Tatiana Shorokhova 12 апреля 2019, 14:50
Поскольку я накатала сюда на сайт целую рецензию, только отмечу, что "Хеллбой" - тот случай, когда критики вообще не врубились, а кино… Читать дальше…
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Режиссер «Хеллбоя» Нил Маршалл снимет триллер о женщине-пилоте, которая столкнется с плотоядными монстрами Начало производства запланировано на весну следующего года.
Написать
3 ноября 2020 16:39
Рон Перлман отказался от ребута «Хеллбоя» из-за Гильермо дель Торо Без старого режиссера проект не интересовал актера.
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26 июня 2020 15:25
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