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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, 2018

2018 / США
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Монстры из книг вырываются на свободу!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Накануне Дня всех Святых в прокат выходит фильм «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». В основе сюжета вновь лежат произведения известного детского писателя Р.Л. Стайна, который напугал своими книгами не одно поколение. В этот раз главным героям вновь предстоит столкнуться с настоящими ожившими кошмарами. Группа подростков находит в заброшенном доме странную книгу, из-за которой в город просачиваются ужасные монстры. И только ребята могут им противостоять.

Режиссёром картины «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» выступил Эри Сандел, до этого снимавший молодёжные ромкомы вроде «Простушки» и ленты Netflix «Когда мы познакомились». К сожалению, звёзды первого фильма не приняли участие в съёмках сиквела, поэтому звезды «13 причин почему» Дилана Миннетта и Джека Блэка, который был занят в другом проекте, вы не увидите. Зато в картине снялся Бен из новой экранизации «Оно» — актёр Джереми Рэй Тейлор. Также в фильме сыграл звезда «Мальчишников в Вегасе» Кен Жонг. 

- В сиквеле появится персонаж Маска одержимости.

- В фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» есть камео самого Р.Л. Стайна.

- Роб Леттерман не смог продолжить работу над сиквелом из-за занятости на съёмках фильма «Детектив Пикачу».

Освободив из плена старой книги куклу-чревовещателя Слэппи в канун Хэллоуина, двое школьных друзей ненароком наполняют город всевозможной нечистью. Ожившие мишки Гамми, садовые гномы и тыквенные чудища грозят превратить мир в бесконечный праздник монстров, и только наши герои смогут предотвратить катастрофу.

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 ноября 2018
Премьера онлайн 27 декабря 2018
Премьера в мире 11 октября 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эри Сандел
Эри Сандел
В ролях
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Мэдисон Айсмен
Мэдисон Айсмен
Джереми Рэй Тейлор
Джереми Рэй Тейлор
Кортни Лорен Каммингс
Кортни Лорен Каммингс
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин 5 постеров
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Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин смотреть онлайн

Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
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Наша рецензия
Обычный тихий американский городок Ворденклиф, канун Дня всех святых. Мать-одиночка (Венди МакЛендон-Кови) растит двух детей, надрываясь на работе сверхурочно, а единственные романтические отношения, позволенные ей, – двухминутный разговор с кассиром в местном супермаркете. Старшая дочь Сара (Мэдисон Айсмен) ужасно хочет вырваться из сонного царства и поступить в университет: вот только есть проблема – мотивационное эссе никаких не идёт (а ведь девушка мечтает быть писательницей).…
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Александр Сафаров 30 октября 2018, 11:10
Это не про Кинга, это про Стайна...
Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:47
Т.е. Кинг,прошу прощения.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Культовые «Ужастики» Р. Л. Стайна превратят в новый сериал Проект возглавит Нил Х. Мориц, ранее уже работавший с прозой Стайна.
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30 апреля 2020 09:52
Итоги года: лучшее семейное кино 2018 по версии Киноафиши Они могут рассмешить и растрогать, заставить поверить в сказку и вернуть в детство, скрасить выходные и сблизить с детьми, они – это фильмы для всей семьи. «Киноафиша» предлагает
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17 декабря 2018 00:33
Хэллоуин идет к вам: трейлер фильма «Ужастики 2»  В сети появился первый трейлер сиквела фильма «Ужастики» 2015 года, главную роль в котором сыграл Джек Блэк. К сожалению, в этой части актера мы не увидим, зато яркими приключениями
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11 июля 2018 16:40
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