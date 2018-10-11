Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, 2018

Накануне Дня всех Святых в прокат выходит фильм «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». В основе сюжета вновь лежат произведения известного детского писателя Р.Л. Стайна, который напугал своими книгами не одно поколение. В этот раз главным героям вновь предстоит столкнуться с настоящими ожившими кошмарами. Группа подростков находит в заброшенном доме странную книгу, из-за которой в город просачиваются ужасные монстры. И только ребята могут им противостоять.
Режиссёром картины «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» выступил Эри Сандел, до этого снимавший молодёжные ромкомы вроде «Простушки» и ленты Netflix «Когда мы познакомились». К сожалению, звёзды первого фильма не приняли участие в съёмках сиквела, поэтому звезды «13 причин почему» Дилана Миннетта и Джека Блэка, который был занят в другом проекте, вы не увидите. Зато в картине снялся Бен из новой экранизации «Оно» — актёр Джереми Рэй Тейлор. Также в фильме сыграл звезда «Мальчишников в Вегасе» Кен Жонг.
- В сиквеле появится персонаж Маска одержимости.
- В фильме «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» есть камео самого Р.Л. Стайна.
- Роб Леттерман не смог продолжить работу над сиквелом из-за занятости на съёмках фильма «Детектив Пикачу».
Освободив из плена старой книги куклу-чревовещателя Слэппи в канун Хэллоуина, двое школьных друзей ненароком наполняют город всевозможной нечистью. Ожившие мишки Гамми, садовые гномы и тыквенные чудища грозят превратить мир в бесконечный праздник монстров, и только наши герои смогут предотвратить катастрофу.