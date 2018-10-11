Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, 2018

Накануне Дня всех Святых в прокат выходит фильм «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». В основе сюжета вновь лежат произведения известного детского писателя Р.Л. Стайна, который напугал своими книгами не одно поколение. В этот раз главным героям вновь предстоит столкнуться с настоящими ожившими кошмарами. Группа подростков находит в заброшенном доме странную книгу, из-за которой в город просачиваются ужасные монстры. И только ребята могут им противостоять.

Режиссёром картины «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» выступил Эри Сандел, до этого снимавший молодёжные ромкомы вроде «Простушки» и ленты Netflix «Когда мы познакомились». К сожалению, звёзды первого фильма не приняли участие в съёмках сиквела, поэтому звезды «13 причин почему» Дилана Миннетта и Джека Блэка, который был занят в другом проекте, вы не увидите. Зато в картине снялся Бен из новой экранизации «Оно» — актёр Джереми Рэй Тейлор. Также в фильме сыграл звезда «Мальчишников в Вегасе» Кен Жонг.