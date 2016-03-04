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Проклятие спящей красавицы Проклятие спящей красавицы
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The Curse of Sleeping Beauty

Проклятие спящей красавицы, 2016

2016 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продюсер фильма «Облачный атлас» Тео Пирри, на счету которого уже несколько собственных картин, пока ещё не успел заслужить популярность у широкой публики в качестве режиссёра. Его новая лента «Проклятие спящей красавицы» окутана множеством тайн, но известно, что это будет триллер в жанре фэнтези. Главные роли исполнили такие актёры, как Итан Пек («Время», «Ученик чародея», сериал «10 причин моей ненависти»), юная Индиа Айсли («Другой мир: Пробуждение») и Натали Холл («Милые обманщицы»).

Молодой провинциальный художник Томас Кайзер получает неожиданное наследство в виде огромного поместья. По приезду в свои новые владения он понимает, что это именно тот особняк, который долгие годы снится ему в навязчивых кошмарах. Очень скоро Том становится заложником дома, доставшегося ему вместе с древним родовым проклятием. Вместе с местным священником, агентом по недвижимости и своей подругой герою предстоит справиться с призраками и разгадать тайну красавицы Брайер Роуз, странным образом связанной с происходящим в поместье.

  • В основу сюжета лег одноименный комикс Эверетта Хартсо, а также сказка “Спящая красавица” в вариантах братьев Гримм и Шарля Перро.
  • Исполнители главных ролей Итан Пек и Индия Айсли – представители известных актерских династий. Итан – внук легенды Золотого века Голливуда Грегори Пека (“Убить пересмешника”, “Римские каникулы”), а Индия – дочь Оливии Хасси, сыгравшей Джульетту в фильме “Ромео и Джульетта” Франко Дзеффирелли.
  • Режиссер Тео Пирри рассказывал, что вдохновлялся такими фильмами, как “Сайлент Хилл”, “Лабиринт фавна” и “Клетка”.
  • Изначально Индия Айсли должна была сыграть юную версию персонажа Анджелины Джоли в фильме “Малефисента”, в основе которого также лежит сюжет о Спящей красавице, но в итоге персонаж Индии был исключен из сценария.
  • Съемки прошли в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Томас Кайзер наследует родовое поместье, принадлежащее его семье многие поколения. Но он и не подозревает, что вместе с домом унаследовал и древнее проклятие, что лежит на нём со времён крестовых походов. Томас вынужден примерить на себя роль «хранителя» — того, кто не допустит, чтобы силы зла высвободились из поместья. Разгадать тайну дома ему помогут местный риелтор и священник, а также разбудить прекрасную Брайер Роуз, запертую в ужасном месте, которое Томас видел в своих снах.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 29 июля 2016
Премьера в мире 4 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Тео Пирри
Тео Пирри
В ролях
Итан Пек
Итан Пек
Индиа Айсли
Индиа Айсли
Натали Холл
Натали Холл
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Джеймс Лим
Джеймс Лим
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие спящей красавицы 5 постеров
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Проклятие спящей красавицы
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Любителям пощекотать нервишки и поцепляться руками за сиденье кинотеатра или соседа стоит обратить внимание на свежую картину режиссёра Тео Пирри «Проклятие Спящей красавицы». В числе жанров фильма указаны фэнтези, триллер и детектив, но приписки «ужасы» тут явно не хватает, потому что фильм страшный. Сейчас среди картин, который снимают под тегом «ужасы», трудно найти что-то, что действительно будет заставлять вздрагивать. Но в «Проклятии Спящей…
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Demaro 31 мая 2016, 16:20
Фильм на троечку. Сюжет вроде бы и не плохой, актеры симпатичные, атмосфера из другой реальности, когда герой спит, тоже интересная, но в общем и… Читать дальше…
Сергей Медведев 18 мая 2016, 21:46
хочу пойти с девушкой на этот фильм завтра))) не какой информации по поводу фильма не знаю, где и когда он будет!!! прошу помощи))))
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18 мая 2016 14:23
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