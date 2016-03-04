Проклятие спящей красавицы, 2016

Продюсер фильма «Облачный атлас» Тео Пирри, на счету которого уже несколько собственных картин, пока ещё не успел заслужить популярность у широкой публики в качестве режиссёра. Его новая лента «Проклятие спящей красавицы» окутана множеством тайн, но известно, что это будет триллер в жанре фэнтези. Главные роли исполнили такие актёры, как Итан Пек («Время», «Ученик чародея», сериал «10 причин моей ненависти»), юная Индиа Айсли («Другой мир: Пробуждение») и Натали Холл («Милые обманщицы»).

Молодой провинциальный художник Томас Кайзер получает неожиданное наследство в виде огромного поместья. По приезду в свои новые владения он понимает, что это именно тот особняк, который долгие годы снится ему в навязчивых кошмарах. Очень скоро Том становится заложником дома, доставшегося ему вместе с древним родовым проклятием. Вместе с местным священником, агентом по недвижимости и своей подругой герою предстоит справиться с призраками и разгадать тайну красавицы Брайер Роуз, странным образом связанной с происходящим в поместье.