Питер Пэн и Алиса в стране чудес, 2020

Еще до того, как Алиса попала в Страну чудес, а Питер стал Питером Пэном, они были братом и сестрой, которые вели идиллическую жизнь в сельской местности в Англии.

Восьмилетняя Алиса, ее озорной беспечный брат Питер и их любимый старший брат Дэвид проводили все свое время втроем, давая волю воображению. Они постоянно придумывали себе очередное занятие на целый день: устраивали чайные церемонии, бои на мечах и отправлялись в фантазийные приключения на пиратских кораблях. Тем временем за ними всегда приглядывали их заботливая мать Роуз (Анджелина Джоли) и отец-фантазер Джек (Дэвид Ойелоуо).

Однажды их очередная безумная игра заканчивается трагедией: старший брат Дэвид погибает. Гармония, царившая в доме, моментально исчезает, а в семейных отношениях наступает холод. Роуз, убитая горем, отстраняется от своих детей, а Джек постепенно возвращается в свою прошлую жизнь, где еще не было ни Роуз, ни детей. Питер и Алиса пытаются спасти родителей от отчаяния и помочь им разобраться с внезапными финансовыми трудностями. Питер чувствует особую ответственность за смерть брата и начинает воображать, что его место совсем не здесь. Он, чувствуя, что должен вытащить семью из передряг, отправляется вместе с Алисой в Лондон, где они надеются найти решение своих проблем.

Лишь после приключений в Лондоне Алиса ищет временное убежище в чудесной кроличьей норе, в то время как Питер навсегда ускользает от реальности и, отказываясь взрослеть, отправляется в волшебное царство пропавших мальчиков.