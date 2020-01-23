Питер Пэн и Алиса в стране чудес, 2020

Еще до того, как Алиса попала в Страну чудес, а Питер стал Питером Пэном, они были братом и сестрой, которые вели идиллическую жизнь в сельской местности в Англии.
Восьмилетняя Алиса, ее озорной беспечный брат Питер и их любимый старший брат Дэвид проводили все свое время втроем, давая волю воображению. Они постоянно придумывали себе очередное занятие на целый день: устраивали чайные церемонии, бои на мечах и отправлялись в фантазийные приключения на пиратских кораблях. Тем временем за ними всегда приглядывали их заботливая мать Роуз (Анджелина Джоли) и отец-фантазер Джек (Дэвид Ойелоуо).
Однажды их очередная безумная игра заканчивается трагедией: старший брат Дэвид погибает. Гармония, царившая в доме, моментально исчезает, а в семейных отношениях наступает холод. Роуз, убитая горем, отстраняется от своих детей, а Джек постепенно возвращается в свою прошлую жизнь, где еще не было ни Роуз, ни детей. Питер и Алиса пытаются спасти родителей от отчаяния и помочь им разобраться с внезапными финансовыми трудностями. Питер чувствует особую ответственность за смерть брата и начинает воображать, что его место совсем не здесь. Он, чувствуя, что должен вытащить семью из передряг, отправляется вместе с Алисой в Лондон, где они надеются найти решение своих проблем.
Лишь после приключений в Лондоне Алиса ищет временное убежище в чудесной кроличьей норе, в то время как Питер навсегда ускользает от реальности и, отказываясь взрослеть, отправляется в волшебное царство пропавших мальчиков.
Оригинальное название фильма переводится как «Уходить».
Режиссером является Бренда Чепмен, написавшая сценарий к таким мультфильмам, как «Красавица и чудовище» (1991), «Король Лев» (1994), «Горбун из Нотр-Дама» (1996), а также создавшая анимационные картины «Принц Египта» (1998) и «Храбрая сердцем» (2012). Бренда Чепмен стала первой женщиной, которая получила «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» за свою работу «Храбрая сердцем».
Мировая премьера фильма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» состоялась на кинофестивале Sundance 24 января 2020 года.
В мае 2018 года стало известно, что роль родителей Алисы и Питера сыграют Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит», «Прерванная жизнь», «Малефисента», «Подмена») и Дэвид Ойелоуо («Интерстеллар», «Королева из Катве», «Дворецкий»). Также в фильме снялись Гугу Эмбата-Ро, Майкл Кейн, Анна Чэнселлор.
Съемки начались в августе 2018 года. Они проходили на исторической прибрежной улице Shad Thames в Лондоне и в Большом Виндзорском парке. В октябре 2018 года производство перенесли в Лос-Анджелес.
С самого начала режиссер Бренда Чепмен и сценарист Марисса Гудхилл создают в кадрах отсылки к фантастическим мирам, созданным Льюисом Кэрролом и Дж. М. Барри. Например, белые кролики, зеркальные очки, карманные часы.
В картине также есть отсылка к франшизе «Бэтмен». Актёр, который сыграл приспешника Джокера (Мартин Бэллентайн) в «Темном рыцаре», появляется в роли Железного Торговца в «прогулке загадочника». Дело в том, что помощником режиссёра стал Ричард Грейсмарк, который также был помощником режиссера «Темного рыцаря».
Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть...