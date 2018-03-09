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Релаксер Релаксер
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Relaxer

Релаксер, 2018

2018 / США
5.9 Оцените
14 голосов
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О фильме

Накануне 2000 года Эбби сталкивается с главным вызовом в своей жизни. Нет, речь идет не о том, чтобы найти работу. Ведь работа для слабаков. Эбби должен пройти 256 уровень Pac-Man — непосильная задача даже для чемпионов видеоигр. И пока Эбби не добьется желаемого, он не встанет со своего дивана. То есть — не встанет буквально. Поэтому ему придется стать выживальщиком — найти способ, как ходить в туалет, и позаботиться о том, чтобы не умереть с голоду. Приготовьтесь к тому, что все действие будет происходить в одной локации — маленькой задрипанной комнате. Ричард Линклейтер, Кевин Смит, Майк Джадж и даже братья Коэны в 1990-е эстетизировали и романтизировали образ американского поколения Х — обаятельных бездельников, не желающих участвовать в крысиной возне и стремиться быть социально успешными. Сценарист и режиссер Джоэль Потрикус, начав с «Полудурка» («Buzzard», 2004), продолжает изящно и не без глумления разрушать сложившийся миф о слэкерах и показывает, насколько это сложно быть настоящим релаксером. Люди на расслабоне, оказывается, напрягаются похлеще самых упертых карьеристов. Несмотря на то, что речь идет о 1990-х, фильм лишен модной сегодня ностальгии по давно прошедшей эпохе. Так что Потрикус идет сразу против двух конвенциональных трендов. «Релаксер» — жесткий, сатиричный и бескомпромиссный. И очень crazy.

5.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 марта 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джоэл Потрикус
В ролях
Джошуа Бердж
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
Андре Хайланд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Релаксер 2 постера
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