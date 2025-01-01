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Постер фильма Ничего святого
Постер фильма Ничего святого
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ничего святого

Ничего святого

Nothing Sacred 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Аферист - газетный репортер Хзйзел Флэгг, чтобы добиться благосклонности от своего босса Оливера Стоуна, эксплуатирует историю о «неизбежной» кончине якобы «смертельно» больной девушки Уолли Кук. При помощи газетной «утки», «обреченная» молодая леди становится известна всему Нью-Йорку. Горожане искренне сопереживают девушке и заботятся о ней. Но ситуация выходит из-под контроля репортера-афериста. Обман обнаруживается и...

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 25 ноября 1937
Дата выхода
25 ноября 1937 Бельгия 12
8 мая 1939 Венгрия 12
25 ноября 1937 Дания 11
25 ноября 1937 Португалия M/12
26 ноября 1937 США
25 ноября 1937 Финляндия K-12
23 февраля 1938 Франция
25 ноября 1937 Швеция 11
Бюджет $1 831 927
Сборы в мире $3 765
Производство Selznick International Pictures
Другие названия
Nothing Sacred, La joyeuse suicidée, Nada é Sagrado, Ahol semmi sem szent, Denen ist nichts heilig, Ei mikään pyhää..., En pige på sjov, Hızlı Muhabir, Ingenting är heligt, Intet er os helligt, Intet hellig, La reina de Nova York, La reina de Nueva York, Moderna tyhodioktis, Nada Sagrado, Nichts ist ihnen heilig, Niets is heilig, Nimic nu-i sfânt, Ništa sveto, Nulla sul serio, Szczęśliwie się skończyło, Yalancılar Şahı, Μοντέρνα τυχοδιώκτις, Ούτε ιερό, ούτε όσιο, Ничего святого, Нищо свято
Режиссер
Уильям А. Уэллмен
В ролях
Кэрол Ломбард
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Уолтер Коннолли
Чарлз Уиннингер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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