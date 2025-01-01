Аферист - газетный репортер Хзйзел Флэгг, чтобы добиться благосклонности от своего босса Оливера Стоуна, эксплуатирует историю о «неизбежной» кончине якобы «смертельно» больной девушки Уолли Кук. При помощи газетной «утки», «обреченная» молодая леди становится известна всему Нью-Йорку. Горожане искренне сопереживают девушке и заботятся о ней. Но ситуация выходит из-под контроля репортера-афериста. Обман обнаруживается и...
|25 ноября 1937
|Бельгия
|12
|8 мая 1939
|Венгрия
|12
|25 ноября 1937
|Дания
|11
|25 ноября 1937
|Португалия
|M/12
|26 ноября 1937
|США
|25 ноября 1937
|Финляндия
|K-12
|23 февраля 1938
|Франция
|25 ноября 1937
|Швеция
|11