Мортал комбат, 2021

Фильм основан на одноименной серии игр и будет перезапуском не только фильма 1995 года, но и всей франшизы о знаменитой видеоигре. История впервые возвращается на экраны после коммерческого провала фильма 1997 года.

Еще в 2015 году Джеймс Ван был объявлен продюсером перезагрузки франшизы, а в 2016 году Саймон Маккуойд и Грег Руссо были наняты в качестве режиссера и сценариста соответственно. Это ознаменовало дебют в режиссерской карьере Маккуойда. В феврале 2019 года Руссо написал в Твиттере, что сценарий фильма завершен. В мае 2019 года было объявлено, что съемки начались и фильм будет снят в Южной Австралии.

Это будет первый фильм об игре «Мортал Комбат», в котором будут представлены так называемые фаталити из игр.

«Мортал Комбат» – картина с самым крупным бюджетом, который когда-либо снимался в Аделаиде и Южной Австралии.

Ожидалось, что Даррен Шахлави повторит свою роль Кано из сериала «Смертельная битва: Наследие» (2011). Актер был заинтересован в этом, но умер еще до начала съемок.

По слухам, Райан Рейнольдс мог сыграть Джонни Кейджа.

Линден Эшби, сыгравший Джонни Кейджа в фильме 1995 года, рассказал в интервью, что он появится в фильме в образе другого персонажа.

В 2003 году Полу У. С. Андерсону, режиссеру «Смертельной битвы» (1995), было предложено снять третий фильм, но он отказался из-за работы над картиной «Чужой против Хищника» (2004). В 2010 году режиссер сказал в интервью, что заинтересован в возвращении к франшизе, но в настоящее время не думает об этом.

Дочь Жан-Клода Ван Дамма Бьянка пробовалась на роль Милины. Вы можете увидеть ее подготовку к прослушиванию в телесериале «Жан-Клод Ван Дамм: За закрытыми дверями» (2011).

Джоэла Эдгертона рассматривали на роль Кано.

По слухам, Триш Стратус могла сыграть Соню Блейд.

Льюис Тан сыграл Кунг Джина в неизданном веб-сериале «Mortal Kombat X: Generations» (2015).

Поклонники устроили кампанию за то, чтобы Брен Фостер получил роль Кано.

Персонажа Кано впервые сыграет австралийский актер Джош Лоусон. Два его предшественника были британцами.

Роль Сони досталась Джессике МакНэми. Она вместе с Джошом Лоусоном появлялась в австралийском сериале «Домой и в путь» (1988).

Актеры Таданобу Асано и Хироюки Санада работали вместе в фильме «47 ронинов» (2013), где персонаж Асано – злодей, а Санада – герой. В фильме «Мортал Комбат» наоборот: Асано – герой, а Санада – злодей.