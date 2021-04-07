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Мортал комбат Мортал комбат
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Mortal Kombat

Мортал комбат, 2021

2021 / США
7.2 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Боевик, основанный на серии популярных видеоигр Mortal Kombat
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Кинематографическая перезагрузка «Мортал Комбат», знаменитой франшизы видеоигр, которая три десятилетия заставляла бойцов сражаться друг с другом в кровавых дуэлях.

«Мортал Комбат» – это популярная серия видеоигр, которая дебютировала в игровых автоматах еще в 1992 году. Она остается одним из редких хитов американских видеоигр начала 1990-х. Ее идея сосредоточена вокруг древнего турнира по боевым искусствам, где величайшие воины со всей мультивселенной соревнуются, чтобы устранить возможность вторжения в свои царства. Знаменитое трио с Земли под руководством Райдена объединяется, чтобы предотвратить порабощение планеты.

Сюжет фильма также крутится вокруг боевого турнира между представителями царств Земли и Внешнего мира, задуманного Старшими Богами. Все это происходит на фоне надвигающегося вторжения чужих на Землю. Если царство Внешнего мира выиграет турнир десять раз подряд, его Император сможет вторгнуться и завоевать Земное царство.

Шаолиньский монах Лю Кан и его товарищи выбраны Райденом, богом грома и защитником земного царства, чтобы победить могущественных врагов и помешать Внешнему миру выиграть их десятый смертельный турнир. У каждого из героев есть своя причина для участия в соревнованиях: один из них хочет отомстить организатору турнира Шанг Цунгу за убийство своего брата Чана, другой же мечтает расквитаться с австралийским криминальным авторитетом Кано за убийство коллеги-офицера, ну а третий пытается доказать всему миру, что он мастерски владеет навыками боевых искусств.

Фильм основан на одноименной серии игр и будет перезапуском не только фильма 1995 года, но и всей франшизы о знаменитой видеоигре. История впервые возвращается на экраны после коммерческого провала фильма 1997 года.  

Еще в 2015 году Джеймс Ван был объявлен продюсером перезагрузки франшизы, а в 2016 году Саймон Маккуойд и Грег Руссо были наняты в качестве режиссера и сценариста соответственно. Это ознаменовало дебют в режиссерской карьере Маккуойда. В феврале 2019 года Руссо написал в Твиттере, что сценарий фильма завершен. В мае 2019 года было объявлено, что съемки начались и фильм будет снят в Южной Австралии.

Это будет первый фильм об игре «Мортал Комбат», в котором будут представлены так называемые фаталити из игр.

«Мортал Комбат» – картина с самым крупным бюджетом, который когда-либо снимался в Аделаиде и Южной Австралии.

Ожидалось, что Даррен Шахлави повторит свою роль Кано из сериала «Смертельная битва: Наследие» (2011). Актер был заинтересован в этом, но умер еще до начала съемок.

По слухам, Райан Рейнольдс мог сыграть Джонни Кейджа.

Линден Эшби, сыгравший Джонни Кейджа в фильме 1995 года, рассказал в интервью, что он появится в фильме в образе другого персонажа.

В 2003 году Полу У. С. Андерсону, режиссеру «Смертельной битвы» (1995), было предложено снять третий фильм, но он отказался из-за работы над картиной «Чужой против Хищника» (2004). В 2010 году режиссер сказал в интервью, что заинтересован в возвращении к франшизе, но в настоящее время не думает об этом.

Дочь Жан-Клода Ван Дамма Бьянка пробовалась на роль Милины. Вы можете увидеть ее подготовку к прослушиванию в телесериале «Жан-Клод Ван Дамм: За закрытыми дверями» (2011).

Джоэла Эдгертона рассматривали на роль Кано.

По слухам, Триш Стратус могла сыграть Соню Блейд.

Льюис Тан сыграл Кунг Джина в неизданном веб-сериале «Mortal Kombat X: Generations» (2015).

Поклонники устроили кампанию за то, чтобы Брен Фостер получил роль Кано.

Персонажа Кано впервые сыграет австралийский актер Джош Лоусон. Два его предшественника были британцами.

Роль Сони досталась Джессике МакНэми. Она вместе с Джошом Лоусоном появлялась в австралийском сериале «Домой и в путь» (1988).

Актеры Таданобу Асано и Хироюки Санада работали вместе в фильме «47 ронинов» (2013), где персонаж Асано – злодей, а Санада – герой. В фильме «Мортал Комбат» наоборот: Асано – герой, а Санада – злодей.

Боец MMA Коул Янг, постоянный участник поединков за деньги, ничего не знает о своем происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца, криоманта Саб-Зиро. Беспокоясь о безопасности своей семьи,

Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию Джакса, майора вооруженных сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения. Коул оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, он предоставляет убежище тем, кто носит метку дракона. Коул начинает тренироваться вместе с опытными бойцами Лю Каном, Кун Лао и Кано. Ему предстоит сразиться вместе с чемпионами Земли против врагов из Внешнего Мира.

Сможет ли Коул вовремя пробудить колоссальную силу, спрятанную в его душе, чтобы не только защитить свою семью, но и остановить Внешний Мир навсегда?

7.2 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 6 мая 2021
Премьера в мире 7 апреля 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Саймон Маккуойд
Саймон Маккуойд
В ролях
Луди Линь
Луди Линь
Джо Таслим
Джо Таслим
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Мехкад Брукс
Мехкад Брукс
Джессика МакНэми
Джессика МакНэми
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Наша рецензия
Коул Янг (Льюис Тан) проводит дни на ринге. Нет, он не звезда MMA, но вроде как на пути к этому званию. Правда, сейчас парень занимает ступень «быть грушей для противника за 200 баксов», и особых амбиций, чтобы перейти на новый уровень, у Коула не наблюдается. За боем наблюдает майор спецназа Джакс (Мехкад Брукс). Делает он это не просто так: вместе со своей напарницей Соней Блейд они ищут по всей планете особых бойцов с отметкой на теле в виде дракона. Это не родимое пятно, как…
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Двэйн Niggaz 5 января 2021, 17:59
Столько его ждали. Наконец то увидим МК
Лишь бы не лажа оказалась.
User 8 апреля 2021, 13:53
Фильм огонь,давно не получал удавольствия от просмотра
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85 голосов
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саундтрек фильма Мортал комбат
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Льюис Тан надеется, что «Мортал Комбат 2» будет масштабнее, кровавее и длиннее Фанаты были бы этому только рады. 
Написать
18 февраля 2022 16:44
Сиквел «Мортал Комбат» официально запущен в производство — сценарий напишет автор сериала «Лунный рыцарь» Первый фильм посчитали успешным.
Написать
27 января 2022 10:36
По объему аудитории на стриминге «Матрица: Воскрешение» уступила «Годзилле против Конга» Несмотря на слабый старт в кинопрокате, фильм достаточно востребован на HBO Max.
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28 декабря 2021 15:12
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