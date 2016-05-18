Поэзия без конца, 2016

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 8 минут Год выпуска 2016 Премьера в мире 18 мая 2016 Режиссер Алехандро Ходоровски В ролях Памела Флорес Херемиас Эрсковиц Кэролин Карлсон Аксель Ходоровский Бронтис Ходоровски Все актеры и съемочная группа 2 постера

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