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Поэзия без конца
Poesía Sin Fin
Поэзия без конца, 2016
2016 / Чили / Япония / Франция
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
фэнтези
драма
биография
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о выходе в прокат
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
18 мая 2016
Режиссер
Алехандро Ходоровски
В ролях
Памела Флорес
Херемиас Эрсковиц
Кэролин Карлсон
Аксель Ходоровский
Бронтис Ходоровски
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Отзывы о фильме
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Руслан Байрамов
27 мая 2017, 05:23
МОИ СТИХИ
Обитель доброты и Милосердия.
Есть храм души и духа смысл.
И веры чистота учений мудрых суть.
Трудов благих даяний светлых.
Земная…
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Руслан Байрамов
27 мая 2017, 05:24
МОИ СТИХИ
Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
И что искать и в чем нуждаться.
Лукавых чувств бессмысленных надежд.
Напрасных встреч и…
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Отзывы
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Есть храм души и духа смысл.
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Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
И что искать и в чем нуждаться.
Лукавых чувств бессмысленных надежд.
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