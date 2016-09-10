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Голем Голем
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The Limehouse Golem

Голем, 2016

2016 / Великобритания
7.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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В викторианском Лондоне расследуют череду кровавых убийств
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«Голем» - это второй полнометражный фильм режиссёра Хуана Карлоса Медины («Нечувствительный»). В главных ролях снялись такие актёры, как Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка», «Уиджи: Доска дьявола»), Билл Найи («Рок-волна», «Реальная любовь»), Дуглас Бут («Большие надежды», «Ромео и Джульетта»), Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Иллюзионист») и другие. 

Картина «Голем» перенесёт зрителей в Лондон 1880 года. На улицах района Лаймхаус происходит череда кровавых и ужасных убийств. За дело берётся детектив Килдэр, которому придётся столкнуться с самым загадочным расследованием в своей жизни. Дело в том, что местные жители уверены, что убийцей является голем: существо из глины, которое оживают благодаря магии...

- Изначально роль Билла Найи должен был сыграть Алан Рикман, однако съёмки были отложены из-за его плохого самочувствия. Позже актёр скончался, так и не успев сняться в фильме

- Одну из ролей в фильме «Голем» сыграл известный комментатор Джейк Сансон. Это его дебют в кино

 

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

 

7.2 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 10 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Хуан Карлос Медина
Хуан Карлос Медина
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Билл Найи
Билл Найи
Дуглас Бут
Дуглас Бут
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голем 5 постеров
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Голем
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Цепочка убийств приводит немолодого уже инспектора Джона Килдэра в камеру к Элизабет Кри, обвиняемую в убийстве мужа. Бывшая актриса мюзик-холла пытается оправдаться, рассказывая в суде о своей жизни, работе и знакомстве с будущим избранником. Полицейский проникается симпатией к женщине и пытается параллельно разобраться в обоих делах. Тем более, на Джона Кри указывают неопровержимые доказательства в виде найденного дневника, где он подробно описывал свои преступления, но ведь хорошо известно,…
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Александр Кантемиров 3 ноября 2017, 18:58
Неожиданно атмосферный и приятный фильмец! Советую. мрачно так и пессимистично!
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20 октября 2017 22:58
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