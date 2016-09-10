Голем, 2016

«Голем» - это второй полнометражный фильм режиссёра Хуана Карлоса Медины («Нечувствительный»). В главных ролях снялись такие актёры, как Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка», «Уиджи: Доска дьявола»), Билл Найи («Рок-волна», «Реальная любовь»), Дуглас Бут («Большие надежды», «Ромео и Джульетта»), Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Иллюзионист») и другие.

Картина «Голем» перенесёт зрителей в Лондон 1880 года. На улицах района Лаймхаус происходит череда кровавых и ужасных убийств. За дело берётся детектив Килдэр, которому придётся столкнуться с самым загадочным расследованием в своей жизни. Дело в том, что местные жители уверены, что убийцей является голем: существо из глины, которое оживают благодаря магии...