Пушистые спасатели, 2020

5 причин посмотреть фильм «Пушистые спасатели»
Есть, о чем подумать: для родителей фильм является отличным поводом обсудить с детьми такие важные темы, как горе и утрата, жизнь и смерть.
Неидеальный супергерой: главная героиня фильма Мэгги отличается от привычного зрителю образа супергероя. Однако ей не нужны горы мускулов или подтянутая фигура – бывшая домохозяйка не спешит менять свою внешность только ради того, чтобы соответствовать общественным ожиданиям.
Не только розовые очки: в фильме раскрываются также и не самые приятные темы, например, жадность, жестокость и безразличие. Их так же, как и любые другие, важно уметь донести до детей, чтобы у них складывалась реалистичная картина мира.
Мораль, которую вынесут дети: главным посылом фильма является то, что не важно, кто ты и откуда. В конце концов, что действительно значимо – это твои поступки. Героем может стать абсолютно каждый, а настоящие друзья смогут прийти на помощь даже в самую трудную минуту.
Часть большой фантастической вселенной: очередная картина австралийской франшизы «Сказки из города-убежища», которая является продолжением анимационного фильма «Дерево Желаний» 2019 года.
Распространением фильма занималась кинокомпания Odin's Eye Entertainment.
Сценаристом выступил Мэттью Джеймс Кинмонт, для которого картина является дебютным анимационным фильмом.
Премьера фильма прошла на кинофестивале в Брисбене.
Франшиза «Сказки из города-убежища» состоит из трех анимационных фильмов и мобильного приложения, главными героями которых являются животные, обитающие исключительно в Австралии. Режиссером всех анимационных фильмов трилогии выступил Рикард Куссо. Он также написал сценарий этой истории.
Фильм вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Лидсе.
Премьера фильма у себя на родине в Австралии состоялась в октябре 2020 года.
В фильме можно заметить постеры к различным голливудским фильмам и мюзиклам, таким как «Ла-Ла Ленд», «Вестсайдская история», «Кошки» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
В оригинале фильм называется Combat Wombat, что можно перевести как «воинственный вомбат». Это не первый раз, когда австралийцы поиграли с созвучностью этих двух слов, в Австралии даже есть музыкальная хип-хоп группа с таким названием.
Мэгги, ленивый пушистик, вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звёздный статус даёт ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.