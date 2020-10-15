Пушистые спасатели, 2020

5 причин посмотреть фильм «Пушистые спасатели»

Есть, о чем подумать: для родителей фильм является отличным поводом обсудить с детьми такие важные темы, как горе и утрата, жизнь и смерть.

Неидеальный супергерой: главная героиня фильма Мэгги отличается от привычного зрителю образа супергероя. Однако ей не нужны горы мускулов или подтянутая фигура – бывшая домохозяйка не спешит менять свою внешность только ради того, чтобы соответствовать общественным ожиданиям.

Не только розовые очки: в фильме раскрываются также и не самые приятные темы, например, жадность, жестокость и безразличие. Их так же, как и любые другие, важно уметь донести до детей, чтобы у них складывалась реалистичная картина мира.

Мораль, которую вынесут дети: главным посылом фильма является то, что не важно, кто ты и откуда. В конце концов, что действительно значимо – это твои поступки. Героем может стать абсолютно каждый, а настоящие друзья смогут прийти на помощь даже в самую трудную минуту.

Часть большой фантастической вселенной: очередная картина австралийской франшизы «Сказки из города-убежища», которая является продолжением анимационного фильма «Дерево Желаний» 2019 года.