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Год обезьяны
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Godina majmuna

Год обезьяны, 2018

2018 / Косово / Македония / Сербия / Словения
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О фильме

Жили-были два друга — шимпанзе Коко и смотритель зоопарка Цобе. Однажды обезьяна бежит из зоопарка, а смотрителя увольняют с работы из-за экономического кризиса. Но обещают взять обратно, если он сможет вернуть шимпанзе. Побег обезьяны становится достоянием прессы и неожиданно приобретает политическое звучание. Коко объявляется чуть ли не национальным героем, символом сопротивления и бунта против всего плохого за все хорошее. А скромный работник зоопарка, пытающийся вернуть шимпанзе в обезьянник, превращается в национального предателя.

7.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Блажевски
В ролях
Игорь Ангелов
Мария Кон
Береда Решит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Год обезьяны 2 постера
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