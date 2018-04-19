Год обезьяны, 2018

Жили-были два друга — шимпанзе Коко и смотритель зоопарка Цобе. Однажды обезьяна бежит из зоопарка, а смотрителя увольняют с работы из-за экономического кризиса. Но обещают взять обратно, если он сможет вернуть шимпанзе. Побег обезьяны становится достоянием прессы и неожиданно приобретает политическое звучание. Коко объявляется чуть ли не национальным героем, символом сопротивления и бунта против всего плохого за все хорошее. А скромный работник зоопарка, пытающийся вернуть шимпанзе в обезьянник, превращается в национального предателя.