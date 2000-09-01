Горец 4: Конец игры, 2000

После потери приемной дочери Коннор Маклауд решает оставить мир людей и укрыться в Убежище, куда уходят бессмертные, уставшие от схваток и кровопролития. По пятам за Коннором следует его заклятый враг Джейкоб Келл, одержимый жаждой мести после раздора между семьями Маклаудов и Келлов в далеком XVI веке. Наращивая свою силу, к XXI веку Джейкоб стал одним из самых могущественных бессмертных, и чтобы одолеть его, Коннору предстоит объединиться со своим другом – Дунканом Маклаудом.