Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Горец 4: Конец игры Горец 4: Конец игры
Киноафиша Фильмы Горец 4: Конец игры
Highlander: Endgame

Горец 4: Конец игры, 2000

2000 / США / Люксембург
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

После потери приемной дочери Коннор Маклауд решает оставить мир людей и укрыться в Убежище, куда уходят бессмертные, уставшие от схваток и кровопролития. По пятам за Коннором следует его заклятый враг Джейкоб Келл, одержимый жаждой мести после раздора между семьями Маклаудов и Келлов в далеком XVI веке. Наращивая свою силу, к XXI веку Джейкоб стал одним из самых могущественных бессмертных, и чтобы одолеть его, Коннору предстоит объединиться со своим другом – Дунканом Маклаудом.

  • На роль Джейкоба Келла создатели приглашали Жана-Клода Ван Дамма и Билли Айдола – оба ответили отказом. По неподтвержденной версии, предложение исполнить роль Келла, а также написать саундтрек к ленте получал и Дэвид Боуи.
  • Сыгравший главного антагониста Брюс Пэйн серьезно заболел в процессе работы над картиной и выбыл из проекта на длительный срок. Основную часть боевых эпизодов с Джейкобом Келлом в итоге снимали при участии дублеров.
  • Съемки картины проходили в Румынии. Так, например, интерьеры Убежища снимали на заброшенной соляной шахте, находящейся на глубине почти 200 м под землей. При этом съемочной команде приходилось спускаться в несколько заходов, так как шахта располагала всего одним лифтом.

Прошедшие сквозь пространство и время двое бессмертных: Коннор и Дункан Маклауды сталкиваются с общим врагом - Джейкобом Келлом, самым могущественным из оставшихся воинов.

И теперь, когда впервые нарушены незыблемые правила, время подводит жестокий итог: в схватке бессмертных должен остаться только один!

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 1 сентября 2000
Возраст 16+
Режиссер
Дуглас Арниокоски
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Эдриан Пол
Эдриан Пол
Брюс Пэйн
Донни Йен
Донни Йен
Питер Уингфилд
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про рыцарей Фильмы про рыцарей
Постер фильма Горец 4: Конец игры 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Горец 4: Конец игры смотреть онлайн

Горец 4: Конец игры
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Горец 4: Конец игры
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши