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Цветок 1001 ночи Цветок 1001 ночи
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Fiore delle mille e una notte, Il

Цветок 1001 ночи, 1974

1974 / Италия / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме

Заключительная часть «трилогии жизни» ("Декамерон", "Кентерберийские рассказы", "Цветок 1001 ночи"), созданная Пазолини на основе арабских «сказок 1001 ночи».

Награда Каннского кинофестиваля в 1974 году.

Самый непристойный, но и самый зрелищный фильм из своеобразной "трилогии жизни", созданный П. П. Пазолини (1922-1975) на основе арабских "сказок 1001 ночи". Как прокаленный жарким солнцем воздух пустыни рождает миражи, так и гений режиссера воссоздал зыбкую реальность идиллического мира волшебства и секса, исчезающую с последними кадрами его шедевра... Десять сказочных историй были потрясающе сняты оператором Данило Донати в Иране, Йемене и Непале. Время действия - от 9-го века до начала Ренессанса. Нур-эд-Дин, ищущий свою возлюбленную Зумурруд; рабыня, ставшая царицей в огромном восточном городе, евнухи и наложницы, принцы и джинны - герои сказок Шехерезады, ожившие на экране...

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1974
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини
Пьер Паоло Пазолини
В ролях
Нинетто Даволи
Франко Читти
Тесса Буше
Маргарет Клементи
Инес Пеллегрини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цветок 1001 ночи 2 постера
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саундтрек фильма Цветок 1001 ночи
Кадры из фильма Все кадры
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