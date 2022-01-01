Цветок 1001 ночи, 1974

Самый непристойный, но и самый зрелищный фильм из своеобразной "трилогии жизни", созданный П. П. Пазолини (1922-1975) на основе арабских "сказок 1001 ночи". Как прокаленный жарким солнцем воздух пустыни рождает миражи, так и гений режиссера воссоздал зыбкую реальность идиллического мира волшебства и секса, исчезающую с последними кадрами его шедевра... Десять сказочных историй были потрясающе сняты оператором Данило Донати в Иране, Йемене и Непале. Время действия - от 9-го века до начала Ренессанса. Нур-эд-Дин, ищущий свою возлюбленную Зумурруд; рабыня, ставшая царицей в огромном восточном городе, евнухи и наложницы, принцы и джинны - герои сказок Шехерезады, ожившие на экране...