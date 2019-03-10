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Постер фильма Сверх(НЕ)естественное
Постер фильма Сверх(НЕ)естественное
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Сверх(НЕ)естественное

Сверх(НЕ)естественное

Extra Ordinary 18+
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Факты

О фильме

Роуз — 40-летняя женщина, живущая в ирландской глубинке. Все местные жители знают, что Роуз обладает экстрасенсорными способностями, но сама женщина не использует этот дар, предпочитая зарабатывать как инструктор по вождению. Однако вскоре происходят два события, которые заставляют ее вспомнить о своих возможностях: во-первых, к ней обращается симпатичный вдовец с просьбой изгнать дух усопшей жены, а, во-вторых, в городок, где живет Роуз приезжает некогда популярный певец, который хочет вернуть себе былую славу с помощью черной магии. 

  • Прототипами персонажа Кристиана Винтера являются множество знаменитостей, которые переехали в Ирландию, чтобы избежать уплаты налогов.
  • Ни Маив Хиггинс, ни Клаудия О’Доэрти не умеют водить машину в реальной жизни. Уилл Форте и Бэрри Уорд, герои которых берут уроки вождения в фильме, умеют это делать.
  • На банке для свечей Роуз можно заметить надпись “МакГаффин”. В художественной литературе термин “макгаффин” используется для обозначения объекта, которым все хотят обладать.
  • Номер телефона автошколы — 0855378008. Если написать эти цифры на калькуляторе и перевернуть его, то получится “boobless bo” (“без груди”).
  • Кадр, когда Роуз стоит перед домом Мартина и на нее падает свет из окна является отсылкой к постеру фильма “Изгоняющий дьявола”.

Скромная Роуз обладает экстрасенсорными способностями, но соседи достают ее лишь просьбами изгнать духов надоедливых родственников. Однажды в ее родном городке объявляется рок-звезда Кристиан Уинтер. Наделенный дьявольской силой, он околдовывает местную девушку, и ее отец в отчаянии просит Роуз о помощи. У героини появляется шанс раскрыть свой дар, а заодно устроить личную жизнь.

Сверх(НЕ)естественное - дублированный трейлер
Сверх(НЕ)естественное  дублированный трейлер
Страна Ирландия / Бельгия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 июля 2019
Премьера в мире 10 марта 2019
Дата выхода
13 сентября 2019 Ирландия
13 сентября 2019 Нидерланды 16
6 марта 2020 США
22 января 2021 Тайвань
MPAA R
Сборы в мире $223 898
Производство Blinder Films, Umedia, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Extra Ordinary, Ekstra Obično, Extra Ordinario, Extra Ordinary - Geisterjagd für Anfänger, Muito Além do Ordinário, Paranormalne, Phi Thường, Stra ordinario, Сверх(НЕ)естественное, 通靈駕訓班
Режиссер
Майк Ахерн
Энда Логман
В ролях
Маив Хиггинс
Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
Уилл Форте
Уилл Форте
Клаудия О’Доэрти
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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14 мая 2025 23:00
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