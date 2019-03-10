Роуз — 40-летняя женщина, живущая в ирландской глубинке. Все местные жители знают, что Роуз обладает экстрасенсорными способностями, но сама женщина не использует этот дар, предпочитая зарабатывать как инструктор по вождению. Однако вскоре происходят два события, которые заставляют ее вспомнить о своих возможностях: во-первых, к ней обращается симпатичный вдовец с просьбой изгнать дух усопшей жены, а, во-вторых, в городок, где живет Роуз приезжает некогда популярный певец, который хочет вернуть себе былую славу с помощью черной магии.
Скромная Роуз обладает экстрасенсорными способностями, но соседи достают ее лишь просьбами изгнать духов надоедливых родственников. Однажды в ее родном городке объявляется рок-звезда Кристиан Уинтер. Наделенный дьявольской силой, он околдовывает местную девушку, и ее отец в отчаянии просит Роуз о помощи. У героини появляется шанс раскрыть свой дар, а заодно устроить личную жизнь.
|13 сентября 2019
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