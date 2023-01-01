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The Watchers
Наблюдатели, 2024
2024 / США
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Жанр:
фэнтези
ужасы
детектив
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о выходе в прокат
Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
М. Найт Шьямалан
В ролях
Дакота Фаннинг
Джорджина Кэмпбелл
Шиван Хьюлетт
Энн Мари Хоран
Все актеры и съемочная группа
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