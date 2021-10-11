Оленьи рога, 2021

Всемирно признанный гений хорроров и ужастиков, оскароносный режиссер Гильермо Дель Торо решил вновь вернуться к своим истокам. На этот раз он выступил продюсером нового фильма режиссера Скотта Купера «Оленьи рога», снятого по рассказу американского писателя, сценариста и режиссера Ника Антоски, который в свое время написал и спродюсировал несколько эпизодов великолепного, но, к сожалению, недолговечного телесериала «Ганнибал». Главные роли в фильме исполнят Кери Рассел, Джереми Т. Томас и Джесси Племонс. С такой опытной командой кажется маловероятным, что «Оленьи рога» в конечном итоге разочаруют тех, кто ищет хорошую психологическую встряску.
Действие фильма разворачивается в изолированном городке в штате Орегон. Обычная учительница по имени Джулия Медоуз (Кери Рассел) из средней школы и ее брат, местный шериф полиции Пол Медоуз (Джесси Племонс) сталкиваются с загадочным учеником по имени Лукас Уивер (Джереми Т. Томас), у которого, кажется, нет никакой семьи, но есть таинственная связь с нечеловеческим рогатым существом, природа которого не совсем ясна. Совсем скоро Пол проводит соответствующие параллели и обнаруживает, что за всеми убийствами, происходящими раз за разом в их небольшом городке, стоит древнее существо, которое появилось еще задолго до всех нас.
Однако, зная стиль Ника Антоски, можно быть уверенным, что все вышеперечисленное является лишь вершиной айсберга, а любопытство главных героев может обернуться необратимыми последствиями.
Фильм снят по мотивам рассказа Ника Антоски «Тихий мальчик», который был впервые напечатан в 2019 году в журнале Guernica.
Это будет уже третий по счету фильм, в котором Джесси Племонс предстанет в роли шерифа, ранее он уже играл полицейского в лентах «Сделано в Америке» и «Ночные игры».
Изначально фильм «Оленьи рога» должен был появиться в кинотеатрах в апреле 2020 года. Однако сроки выпуска картины по всему миру были перенесены из-за вспышки коронавируса.
Примерной датой релиза фильма на данный момент является февраль 2021 года.
О начале производства киноленты стало известно в июле 2018 года.
Съемки фильма проходили с октября по ноябрь 2018 года в Ванкувере.
Это первая картина, снятая Скоттом Купером после «Безумного сердца», в котором не было Масанобу Такаянаги в качестве оператора-постановщика, а также первый фильм Купера, снятый на цифровую камеру.
Кери Рассел была первой актрисой, приглашенной на роль в фильме. Затем к касту присоединился Джесси Племонс. И лишь перед самым началом съемок к проекту подключились актеры Джереми Т. Томас, Скотт Хэйз, Грэм Грин и другие.
В фильме показан Вендиго – существо-людоед из фольклора коренных американцев (алгонкинов). Легенды описывают, как люди превращаются в Вендиго из-за своей жадности или слабости. Они считаются опасными из-за их жажды крови и способности творить зло.
Для Скотта Купера было важно привлечь экспертов из числа коренных американцев и коренных народов, чтобы они помогли рассказать ему легенду о Вендиго. Среди них, например, был режиссер Крис Эйр. Среди других консультантов также значится Грейс Л. Диллон, профессор Портлендского университета, которая является главным авторитетом в стране по Вендиго.
Производством фильма занимается американская кинокомпания Searchlight Pictures.
У школьника в доме происходит что-то странное. Он не торопится рассказывать об этом окружающим, и только учительница начинает подозревать, что мальчику угрожает опасность, и вместе с братом-полицейским решает разобраться в ситуации. Со временем они понимают, что речь идёт не о безобидных детских страхах: в стенах старого дома притаилось нечто зловещее.