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Antlers

Оленьи рога, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Хоррор-фэнтези о древнем зле, притаившемся в доме школьника
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Причины посмотреть Факты О фильме

Всемирно признанный гений хорроров и ужастиков, оскароносный режиссер Гильермо Дель Торо решил вновь вернуться к своим истокам. На этот раз он выступил продюсером нового фильма режиссера Скотта Купера «Оленьи рога», снятого по рассказу американского писателя, сценариста и режиссера Ника Антоски, который в свое время написал и спродюсировал несколько эпизодов великолепного, но, к сожалению, недолговечного телесериала «Ганнибал». Главные роли в фильме исполнят Кери Рассел, Джереми Т. Томас и Джесси Племонс. С такой опытной командой кажется маловероятным, что «Оленьи рога» в конечном итоге разочаруют тех, кто ищет хорошую психологическую встряску. 

Действие фильма разворачивается в изолированном городке в штате Орегон. Обычная учительница по имени Джулия Медоуз (Кери Рассел) из средней школы и ее брат, местный шериф полиции Пол Медоуз (Джесси Племонс) сталкиваются с загадочным учеником по имени Лукас Уивер (Джереми Т. Томас), у которого, кажется, нет никакой семьи, но есть таинственная связь с нечеловеческим рогатым существом, природа которого не совсем ясна. Совсем скоро Пол проводит соответствующие параллели и обнаруживает, что за всеми убийствами, происходящими раз за разом в их небольшом городке, стоит древнее существо, которое появилось еще задолго до всех нас.

Однако, зная стиль Ника Антоски, можно быть уверенным, что все вышеперечисленное является лишь вершиной айсберга, а любопытство главных героев может обернуться необратимыми последствиями.

Фильм снят по мотивам рассказа Ника Антоски «Тихий мальчик», который был впервые напечатан в 2019 году в журнале Guernica.

Это будет уже третий по счету фильм, в котором Джесси Племонс предстанет в роли шерифа, ранее он уже играл полицейского в лентах «Сделано в Америке» и «Ночные игры».

Изначально фильм «Оленьи рога» должен был появиться в кинотеатрах в апреле 2020 года. Однако сроки выпуска картины по всему миру были перенесены из-за вспышки коронавируса.

Примерной датой релиза фильма на данный момент является февраль 2021 года.

О начале производства киноленты стало известно в июле 2018 года.

Съемки фильма проходили с октября по ноябрь 2018 года в Ванкувере.

Это первая картина, снятая Скоттом Купером после «Безумного сердца», в котором не было Масанобу Такаянаги в качестве оператора-постановщика, а также первый фильм Купера, снятый на цифровую камеру.

Кери Рассел была первой актрисой, приглашенной на роль в фильме. Затем к касту присоединился Джесси Племонс. И лишь перед самым началом съемок к проекту подключились актеры Джереми Т. Томас, Скотт Хэйз, Грэм Грин и другие.

В фильме показан Вендиго – существо-людоед из фольклора коренных американцев (алгонкинов). Легенды описывают, как люди превращаются в Вендиго из-за своей жадности или слабости. Они считаются опасными из-за их жажды крови и способности творить зло.

Для Скотта Купера было важно привлечь экспертов из числа коренных американцев и коренных народов, чтобы они помогли рассказать ему легенду о Вендиго. Среди них, например, был режиссер Крис Эйр. Среди других консультантов также значится Грейс Л. Диллон, профессор Портлендского университета, которая является главным авторитетом в стране по Вендиго.

Производством фильма занимается американская кинокомпания Searchlight Pictures.

У школьника в доме происходит что-то странное. Он не торопится рассказывать об этом окружающим, и только учительница начинает подозревать, что мальчику угрожает опасность, и вместе с братом-полицейским решает разобраться в ситуации. Со временем они понимают, что речь идёт не о безобидных детских страхах: в стенах старого дома притаилось нечто зловещее.

7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера онлайн 21 декабря 2021
Премьера в мире 11 октября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Скотт Купер
Скотт Купер
В ролях
Кери Рассел
Кери Рассел
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Грэм Грин
Грэм Грин
Скотт Хэйз
Скотт Хэйз
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оленьи рога 5 постеров
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Оленьи рога смотреть онлайн

Оленьи рога
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Наша рецензия
16 декабря в российский прокат выходит долгострой «Оленьи рога» режиссера Скотта Купера, спродюсированный мрачным сказочником Гильермо дель Торо и основанный на новелле Ника Антоски, работавшего над «Ганнибалом» и «Нулевым каналом». Производство хоррора, созданного столь звездной командой, завершилось еще в 2018 году, однако пандемия обернулась для потенциального хита бесчисленными переносами. И вот, миновав локдаун и постковидную неразбериху,…
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chega1990a 27 декабря 2021, 12:29
В целом фильм не плохой, даже разок вздрогнула, но второй раз смотреть не стала бы
office 19 декабря 2021, 17:04
Фильм зашел👍🏻интересный, страшный) советую
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Появился первый отрывок из фильма «Оленьи рога», продюсером которого выступает Гильермо дель Торо Во фрагменте показывают, как древнее зло расправляется с подростком. 
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25 октября 2021 13:01
Мультфильм «Монстры на каникулах: Трансформания» лишился даты выхода в российский прокат Как и мелодрама «Реальная любовь в замке».
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27 сентября 2021 15:41
Релиз «King’s Man: Начало» и ряда других фильмов Disney отложен на вторую половину года Первая половина 2021 года осталась практически без крупных премьер.
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25 января 2021 12:09
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