Оленьи рога, 2021

Фильм снят по мотивам рассказа Ника Антоски «Тихий мальчик», который был впервые напечатан в 2019 году в журнале Guernica.

Это будет уже третий по счету фильм, в котором Джесси Племонс предстанет в роли шерифа, ранее он уже играл полицейского в лентах «Сделано в Америке» и «Ночные игры».

Изначально фильм «Оленьи рога» должен был появиться в кинотеатрах в апреле 2020 года. Однако сроки выпуска картины по всему миру были перенесены из-за вспышки коронавируса.

Примерной датой релиза фильма на данный момент является февраль 2021 года.

О начале производства киноленты стало известно в июле 2018 года.

Съемки фильма проходили с октября по ноябрь 2018 года в Ванкувере.

Это первая картина, снятая Скоттом Купером после «Безумного сердца», в котором не было Масанобу Такаянаги в качестве оператора-постановщика, а также первый фильм Купера, снятый на цифровую камеру.

Кери Рассел была первой актрисой, приглашенной на роль в фильме. Затем к касту присоединился Джесси Племонс. И лишь перед самым началом съемок к проекту подключились актеры Джереми Т. Томас, Скотт Хэйз, Грэм Грин и другие.

В фильме показан Вендиго – существо-людоед из фольклора коренных американцев (алгонкинов). Легенды описывают, как люди превращаются в Вендиго из-за своей жадности или слабости. Они считаются опасными из-за их жажды крови и способности творить зло.

Для Скотта Купера было важно привлечь экспертов из числа коренных американцев и коренных народов, чтобы они помогли рассказать ему легенду о Вендиго. Среди них, например, был режиссер Крис Эйр. Среди других консультантов также значится Грейс Л. Диллон, профессор Портлендского университета, которая является главным авторитетом в стране по Вендиго.

Производством фильма занимается американская кинокомпания Searchlight Pictures.