Инопланетянин, 1982

В калифорнийском лесу бродит группа инопланетян. У них самые мирные цели - они собирают образцы растений для исследований. Им невдомек, что их летательный аппарат был замечен специалистами из NASA, что их выследили с ними вот-вот вступят в контакт... При появлении людей, инопланетяне убегают в свой космический корабль, но один из них не успевает попасть на борт и остается на Земле. Скрываясь от ученых, он знакомится с мальчиком и девочкой, которые решают помочь бедняге.
Фильм повествует о дружбе между Эллиотом, замкнутым мальчиком, живущим в провинциальном городке в Калифорнии, и умным, доброжелательным инопланетным существом, случайно потерявшимся на Земле. Эллиот старается помочь своему новому другу не только связаться со своей планетой, но и спасает его от верной гибели. Вдвоем им приходится прятаться от ученых и правительственных агентов, собирающихся использовать пришельца в своих целях. Для каждого из них это становится самым настоящим приключением, о котором они раньше не смели даже мечтать.