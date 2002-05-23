Инопланетянин, 1982

В калифорнийском лесу бродит группа инопланетян. У них самые мирные цели - они собирают образцы растений для исследований. Им невдомек, что их летательный аппарат был замечен специалистами из NASA, что их выследили с ними вот-вот вступят в контакт... При появлении людей, инопланетяне убегают в свой космический корабль, но один из них не успевает попасть на борт и остается на Земле. Скрываясь от ученых, он знакомится с мальчиком и девочкой, которые решают помочь бедняге.