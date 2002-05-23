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Инопланетянин Инопланетянин
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E.T.: The Extra-Terrestrial

Инопланетянин, 1982

1982 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В калифорнийском лесу бродит группа инопланетян. У них самые мирные цели - они собирают образцы растений для исследований. Им невдомек, что их летательный аппарат был замечен специалистами из NASA, что их выследили с ними вот-вот вступят в контакт... При появлении людей, инопланетяне убегают в свой космический корабль, но один из них не успевает попасть на борт и остается на Земле. Скрываясь от ученых, он знакомится с мальчиком и девочкой, которые решают помочь бедняге.

  • Для лучшего эффекта погружения, Стивен Спилберг снял большую часть фильма на уровне глаз ребенка. 
  • В сцене Хэллоуина, когда инопланетянин замечает ребенка в костюме Йоды, кажется, что он узнал его. В более позднем фильме “Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза”, в сцене, когда сенаторы ругаются в галактическом Сенате, можно заметить инопланетянина в правом нижнем углу. 
  • Сценарий был написан в перерывах между съемками сцен для фильма “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега”. Стивен Спилберг рассказал идею истории сценаристу Мелиссе Мэтисон, которая была на съемочной площадке со своим парнем и будущим мужем Харрисоном Фордом. 
  • В какой-то момент во время съемок Дрю Бэрримор начала забывать свои реплики. Стивен Спилберг разозлился до такой степени, что накричал на нее. Позже он узнал, что она работала с очень высокой температурой. Чувствуя себя виноватым, он обнял ее и неоднократно извинился перед плачущей девочкой.

Фильм повествует о дружбе между Эллиотом, замкнутым мальчиком, живущим в провинциальном городке в Калифорнии, и умным, доброжелательным инопланетным существом, случайно потерявшимся на Земле. Эллиот старается помочь своему новому другу не только связаться со своей планетой, но и спасает его от верной гибели. Вдвоем им приходится прятаться от ученых и правительственных агентов, собирающихся использовать пришельца в своих целях. Для каждого из них это становится самым настоящим приключением, о котором они раньше не смели даже мечтать.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 23 мая 2002
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 26 мая 1982
Возраст 6+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Ди Уоллес
Генри Томас
Генри Томас
Питер Койот
Питер Койот
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Инопланетянин 2 постера
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Инопланетянин
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