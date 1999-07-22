6.4
Таинственные люди

, 1999
Mystery Men
США / фэнтези, боевик, комедия / 18+
О фильме

Город Чемпионов лишился своего основного защитника — Капитана Изумительного (Грег Киннер). Его коварно похитил вышедший из заключения король всего преступного мира Казанова Франкенштейн (Джеффри Раш). Оказавшись на свободе, Франкенштейн не стал тратить время на осуществление мелких пакостей.

Мерзавец решил в одночасье взорвать весь Город Чемпионов к чертовой матери! Есть лишь единственная надежда на спасение: Таинственные Люди. Только они смогут встать на пути у Франкенштейна, разрушить его планы и спасти Капитана Изумительного!

В ролях

Хэнк Азария
Джанин Гарофало
Уильям Х. Мэйси
Джеффри Раш
Бен Стиллер
Клэр Форлани
Режиссер Кинка Ашер
Сценарист Нил Катберт, Боб Бюрден
Композитор Стивен Варбек
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 28 июля 2000
Премьера в мире 22 июля 1999
22 июля 1999 Россия 12+
13 января 2000 Австралия
26 декабря 1999 Великобритания
15 декабря 1999 Германия
27 декабря 1999 Ирландия
17 декабря 1999 Испания
22 июля 1999 Казахстан
3 августа 2000 Нидерланды
6 августа 1999 США
22 июля 1999 Украина
15 декабря 1999 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $68 000 000
Сборы в мире $33 461 746
Производство Universal Pictures, Golar Productions, Dark Horse Entertainment
Другие названия
Mystery Men, Hombres misteriosos, Gizemli Adam, Heróis Muito Loucos, Homens Misteriosos, Imemehed, Les supposés héros, Mystery Men - Különleges hősök, Mystery Men (Hombres misteriosos), Người Bí Ẩn, Oi mystirioi, Paslaptingi vyrukai, Quase Super-Heróis, Seitsemän seinähullua sankaria, Superbohaterowie, Tajanstveni junaci, Οι μυστήριοι, Секретен екип, Таємничі люди, Таинственные люди, ミステリー・メン, 神秘兵團

6.1 IMDb
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Котлеты мягче облака и тают во рту: добавляю один ингредиент — фарш становится сочным как в детстве у бабушки
На улицах Японии почти не встречаются люди с лишним весом: и это не генетика — причина куда банальнее
20 лет прятали от зрителей этот советский фильм с Высоцким — актеры стояли за него горой, но их никто не послушал
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
Полюбили «Первый отдел» за крутой тандем? Тогда зайдет и этот детектив-«матрешка» от НТВ — одна тайна всегда сменяет другую
Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
Только один российский актёр получал главную награду в Каннах: для россиян фильм – «очевидный перебор» и «снято для Запада»
«Убрали постаревшего Кэпа»: эпичную концовку «Мстителей: Финал» Marvel поменяли 7 лет спустя из-за Дауни-младшего
Андалы и кто-то? В «Игре престолов» забыли про один из важнейших титулов Дейнерис: за ним стоит настоящий геноцид
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
