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Американский выскочка
An American Carol
Американский выскочка, 2008
2008 / США
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Жанр:
фэнтези
комедия
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о выходе в прокат
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в России
3 октября 2008
Премьера онлайн
3 октября 2008
Премьера в мире
3 октября 2008
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Бюджет
$20 000 000
Режиссер
Дэвид Цукер
В ролях
Келси Грэммер
Трейс Адкинс
Джон Войт
Лесли Нильсен
Деннис Хоппер
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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14
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