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Американский выскочка Американский выскочка
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An American Carol

Американский выскочка, 2008

2008 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 3 октября 2008
Премьера онлайн 3 октября 2008
Премьера в мире 3 октября 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
В ролях
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Трейс Адкинс
Джон Войт
Джон Войт
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Американский выскочка 2 постера
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