Война богов: Бессмертные, 2011

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов, которые оказываются бессильны противостоять ему. Ради этого он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара.

Единственная надежда на спасение — герой Тесей. В смертельной битве с титанами героя поддерживают пророчица Федра, раб Ставрос и сам Зевс, но, кажется, мощь Гипериона непобедима. Неужели боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель?