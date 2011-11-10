Война богов: Бессмертные, 2011

Деспотичный царь Гиперион, ослепленный гибелью своей семьи, объявляет войну богам. Дабы свергнуть властителей людских судеб с Олимпа, он намерен выпустить древних божеств – титанов – из Тартара. Единственным, кто может остановить безумца, становится сын обычного смертного Тесей, родители и дом которого погибли от рук Гипериона.
Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов, которые оказываются бессильны противостоять ему. Ради этого он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара.
Единственная надежда на спасение — герой Тесей. В смертельной битве с титанами героя поддерживают пророчица Федра, раб Ставрос и сам Зевс, но, кажется, мощь Гипериона непобедима. Неужели боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель?