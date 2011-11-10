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Война богов: Бессмертные Война богов: Бессмертные
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Война богов: Бессмертные, 2011

2011 / США
7.4 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Деспотичный царь Гиперион, ослепленный гибелью своей семьи, объявляет войну богам. Дабы свергнуть властителей людских судеб с Олимпа, он намерен выпустить древних божеств – титанов – из Тартара. Единственным, кто может остановить безумца, становится сын обычного смертного Тесей, родители и дом которого погибли от рук Гипериона.

  • Бронзовый бык – приспособление, которое использовал царь Гиперион для того, чтобы зажаривать своих жертв – первоначально назывался медным быком и являлся настоящим орудием пыток и казни в древней Греции.
  • Ежедневно перед съемками Генри Кавиллу приходилось наносить автозагар.
  • Люк Эванс, сыгравший в фильме Зевса, ранее появился в фильме “Битва титанов” в роли сына Зевса Аполлона.
  • Генри Кавиллу пришлось на протяжении всего периода тренировок к фильму отправлять продюсерам и режиссеру Тарсему Сингху фотографии в доказательство того, что он действительно набирает необходимую для съемок форму.
  • Сам Тарсем Сингх описал свой фильм как сочетание картин “Караваджо” (1986) и “Бойцовский клуб” (1999).
  • Микки Рурк предпочел роль Гипериона в “Войне богов” предложенной ему роли отца Конана в “Конане-варваре” (2011).
  • Для съемок в фильме Люк Эванс (Зевс) похудел на 14 килограмм за семь недель.

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов, которые оказываются бессильны противостоять ему. Ради этого он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара.

Единственная надежда на спасение — герой Тесей. В смертельной битве с титанами героя поддерживают пророчица Федра, раб Ставрос и сам Зевс, но, кажется, мощь Гипериона непобедима. Неужели боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель?

7.4 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 10 ноября 2011
Премьера в мире 10 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тарсем Сингх
Тарсем Сингх
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Микки Рурк
Микки Рурк
Фрида Пинто
Фрида Пинто
Келлан Латс
Келлан Латс
Люк Эванс
Люк Эванс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война богов: Бессмертные 13 постеров
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саундтрек фильма Война богов: Бессмертные
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24 октября 2022 17:00
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