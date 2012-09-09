Византия, 2012

Клара и Элеанора переезжают в небольшой английский городок. В связи с этим событием рождается множество тайн, интриг и сплетен. Жители пытаются понять, кто на самом деле Клара и Элеанора — две сестры, или же мать и дочь.

Клара устраивается на работу в паб, а младшая, Элеонора, ходит в школу, где однажды признается, что ей более 200 лет и она питается человеческой кровью. Ее одноклассники думают, что она сумасшедшая, но Элеонора все же находит друга в лице Фрэнка, который обучается на дому и считается аутсайдером.