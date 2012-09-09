Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Преступления будущего" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Византия Византия
Киноафиша Фильмы Византия
Byzantium

Византия, 2012

2012 / Великобритания / США / Ирландия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Две загадочные женщины ищут убежища на заброшенном прибрежном курорте. Клара встречает одинокого Ноэля, который дает ей приют в своем заброшенном гостевом доме в Византии. Тем временем юная Элла знакомится с пожилым Фрэнком и рассказывает ему свою страшную тайну: на самом деле обе женщины родились двести лет назад и могут жить только за счет человеческой крови… 

  • Сирша Ронан на самом деле исполнила на площадке сложную фортепианную сонату Людвига ван Бетховена, опус 2, № 3, перед этим пройдя интенсивный трехмесячный ускоренный курс уроков игры на фортепиано специально для этой роли. 
  • Древний храм, где рождаются вампиры, был снят на острове Скеллиг-Майкл близ ирландского побережья. Та же самая локация позже использовалось для съемки убежища Люка Скайуокера в двух фильмах новой трилогии Звездных войн. 
  • Однажды лорд Байрон, Перси и Мэри Шелли, Клэр Клэрмонт и Джон Полидори собрались на вилле в Швейцарии и поспорили, кто из них напишет лучший страшный рассказ. Тогда Полидори создал рассказ «Вампир», главный герой которого, Рутвен, был написан по образу Байрона. Джонни Ли Миллер сыграл персонажа по имени Рутвен в этом фильме и главную роль лорда Байрона в байопике о знаменитом поэте. 
     

Клара и Элеанора переезжают в небольшой английский городок. В связи с этим событием рождается множество тайн, интриг и сплетен. Жители пытаются понять, кто на самом деле Клара и Элеанора — две сестры, или же мать и дочь.

Клара устраивается на работу в паб, а младшая, Элеонора, ходит в школу, где однажды признается, что ей более 200 лет и она питается человеческой кровью. Ее одноклассники думают, что она сумасшедшая, но Элеонора все же находит друга в лице Фрэнка, который обучается на дому и считается аутсайдером.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 11 апреля 2013
Премьера в мире 9 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Нил Джордан
Нил Джордан
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Сэм Райли
Сэм Райли
Том Холландер
Том Холландер
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Волки
Волки (2014)
5.1
Гостья
Гостья (2012)
7.3142858
Сумерки
Сумерки (2008)
8.545823
В объятиях лжи
В объятиях лжи (2018)
7.4545455
Сновидения
Сновидения (1999)
5.5
Выгон
0
Ундина
Ундина (2009)
6.5384617
Два волка
0
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Интервью с вампиром: Вампирские хроники (1994)
7.5833335
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке (2019)
6.142857
Жестокая игра
Жестокая игра (1992)
6.230769
Мона Лиза
Мона Лиза (1986)
7.4545455
Фильм находится в подборках
Фильмы про интриги Фильмы про интриги
Ужасы про вампиров Ужасы про вампиров
Британские фильмы фэнтези Британские фильмы фэнтези
Фильмы про вампиров Фильмы про вампиров
Постер фильма Византия 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Византия смотреть онлайн

Византия
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Волки
 
Гостья
 
Сумерки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Нил Джордан и сценаристка Мойра Буффини, адаптировавшая для фильма собственную пьесу «Вампирская история», явно идут в ногу со временем. Ни тебе губительных солнечных лучей, ни тебе осиновых кольев, ни чеснока, ни дикой розы, ни даже клыков: у каждого вампира на большом пальце имеется изящный ноготь-трансформер (растущий прямо из тела, не накладной), которым протыкается жертва – для лучшего всасывания питательной красной субстанции. Не менее изящна процедура инициации: на…
Читать
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
самое норм кино про вампиров Дракула по Стокеру с Копполой режиссером - без наивняка, женских мечтаний и предельно по делу...интервью с вампиром… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотел сказать, не о маниакальной любви к вампирам, в стиле нуар. Тут нету драмы, некому сопереживать, и ничего не происходит. Я хотел бы… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы В этом месяце у звезды вышел триллер «Двойной агент».
Написать
24 августа 2022 15:54
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
отрывок 5
Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Гостья из космоса
Гостья из космоса
2022, Дания, анимация, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Related video
Такого поворота от Авербуха не ждал никто: Милохин проболтался о новом «Ледниковом периоде»
Поставили на место одной фразой: из-за чего Кобзона заставили краснеть на публике
Успех сериала был неминуем: главный секрет «Сватов» раскрыла Олеся Железняк
Дед от дуэта отказался: вы не поверите, как живет за границей внук Шуфутинского
Вы точно этого не знали: как прославился бухгалтер из «Карнавальной ночи»
Наконец-то не Киркоров: невозможно поверить в то, кто стал пятым членом жюри «Шоу Аватар»
Гав-гав тест: узнайте, собакой какой породы вы могли бы быть
Дошло до угроз: конфликт экс-солиста «На-На» с Алибасовым вышел на новый уровень
Открестился от сходства с Мэттом Дэймоном: ради чего Харламов готов пойти на крайние меры
Готовьте карманы: конец лета готовит этим трем знакам Зодиака финансовый успех
Проглядели... Что на самом деле объединило культового «Брата» с «Игрой престолов»
Подогрела слухи о скорой свадьбе: такого от Бузовой не ожидал никто
Приложение киноафиши