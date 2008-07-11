Под снегом, 2007

С приходом зимы, когда выпал снег, упаковочный отдел фабрики перестал справляться с заказами. Супервайзер Хавьер просит начальство о найме дополнительных работников. В подмогу присланы Хайро, работавший до этого в другом цехе, и две временные работницы – Карменту и Анхела. С 6 до 2 эти четверо, молча, стоя каждый за своим рабочим местом, упаковывают цепи для колес. Метеорологи прогнозируют резкое похолодание – значит, работы будет много. Практически незаметно Анхела начинает нарушать привычные правила поведения, и между четырьмя малознакомыми людьми завязываются приятельские отношения. Рутинная работа превращается в увлекательную игру, о которой не знает никто – только четверо участников. Но зима не может длиться вечно - что произойдет с ними, когда перестанет падать снег и придется расстаться?