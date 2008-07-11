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Под снегом
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Nevando voy

Под снегом, 2007

2007 / Испания / Аргентина
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

С приходом зимы, когда выпал снег, упаковочный отдел фабрики перестал справляться с заказами. Супервайзер Хавьер просит начальство о найме дополнительных работников. В подмогу присланы Хайро, работавший до этого в другом цехе, и две временные работницы – Карменту и Анхела. С 6 до 2 эти четверо, молча, стоя каждый за своим рабочим местом, упаковывают цепи для колес. Метеорологи прогнозируют резкое похолодание – значит, работы будет много. Практически незаметно Анхела начинает нарушать привычные правила поведения, и между четырьмя малознакомыми людьми завязываются приятельские отношения. Рутинная работа превращается в увлекательную игру, о которой не знает никто – только четверо участников. Но зима не может длиться вечно - что произойдет с ними, когда перестанет падать снег и придется расстаться?

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 11 июля 2008
Режиссер
Канделла Фигуэйра
В ролях
Лаура де Педро
Асун Агуинако
Габриел Латорре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под снегом 1 постер
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