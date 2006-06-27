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Постер фильма Красная Шапочка
3.9
Киноафиша Фильмы Красная Шапочка
3.9

Красная Шапочка

, 2006
Red Riding Hood
США / мюзикл, фэнтези, приключения / 18+
Постер фильма Красная Шапочка
3.9

О фильме

Как-то раз маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправилась навестить свою бабушку. Дорога к бабушкиному дому пролегала через дремучий лес, в котором жил злой и голодный волк.

Бабушка-йог, волк-скупердяй и дерзкая малышка в соблазнительных красных сапожках? И вы думали, что знаете сюжет сказки о Красной шапочке? Это совсем новая версия сказки…

В ролях

Лэйни Казан
Лэйни Казан
Grandma
Генри Кавилл
Генри Кавилл
The Hunter
Морган Томпсон
Red
Сэм Стоун
Rusty
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак
Red's Dad
Деби Мейзар
Деби Мейзар
Red's Mom
Джои Фатон
Big Bad Wolf
Донзали Эбернэти
Newscaster
Андреа Бауэн
Ashley #2
Мэри Джо Кэтлетт
Shopkeeper Woman
Режиссер Рэндал Клайзер
Сценарист Timothy Dolan, Якоб Гримм, Вильгельм Гримм
Композитор Брюс Робертс, David Tobocman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 27 июня 2006
Дата выхода
27 июня 2006 Россия 6+
27 июня 2006 Казахстан
27 июня 2006 США
27 июня 2006 Украина
MPAA PG
Бюджет $1 600 000
Производство Tag Entertainment
Другие названия
Red Riding Hood, Caperucita Roja: El cuento clásico con un toque de magia, Cappuccetto rosso, Chapeuzinho no Século XXI, Czerwony Kapturek, O Capuchinho Vermelho, Red Riding Hood - Rotkäppchen kehrt zurück, Scufita Rosie, Η Κοκκινοσκουφίτσα, Красная Шапочка, Червона шапочка

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb

Отзывы о фильме

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