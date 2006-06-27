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Как-то раз маленькая девочка по имени Красная Шапочка отправилась навестить свою бабушку. Дорога к бабушкиному дому пролегала через дремучий лес, в котором жил злой и голодный волк.
Бабушка-йог, волк-скупердяй и дерзкая малышка в соблазнительных красных сапожках? И вы думали, что знаете сюжет сказки о Красной шапочке? Это совсем новая версия сказки…
|27 июня 2006
|Россия
|6+
|27 июня 2006
|Казахстан
|27 июня 2006
|США
|27 июня 2006
|Украина