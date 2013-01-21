Рыцари Королевства Крутизны, 2013

В благородной, но бессмысленной попытке подбодрить своего друга Джо, бывшую легенду настольной игры Dungeons and Dragons, которого недавно бросила девушка, два прожженных ролевых игрока, Эрик, великий чародей 27 уровня, и Хунг, мастер-разбойник, решают затащить своего товарища в крупномасштабную ролевую игру посреди леса. Однако вскоре все выходит из-под контроля, поскольку загадочным темным заклинанием друзья нечаянно возвращают к жизни демонического суккуба. Теперь, чтобы спасти мир, товарищам придется остановить кровожадное существо с помощью рыцарских доспехов из пенопласта и нескольких пластиковых мечей.