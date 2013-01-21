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Рыцари Королевства Крутизны Рыцари Королевства Крутизны
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Knights of Badassdom

Рыцари Королевства Крутизны, 2013

2013 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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В благородной, но бессмысленной попытке подбодрить своего друга Джо, бывшую легенду настольной игры Dungeons and Dragons, которого недавно бросила девушка, два прожженных ролевых игрока, Эрик, великий чародей 27 уровня, и Хунг, мастер-разбойник, решают затащить своего товарища в крупномасштабную ролевую игру посреди леса. Однако вскоре все выходит из-под контроля, поскольку загадочным темным заклинанием друзья нечаянно возвращают к жизни демонического суккуба. Теперь, чтобы спасти мир, товарищам придется остановить кровожадное существо с помощью рыцарских доспехов из пенопласта и нескольких пластиковых мечей. 

  • Один из незадачливых ролевиков называет себя «Король Даймонд», отсылая к популярному певцу Ким Б. Петерсону, более известному как King Diamond, вокалисту хеви-метал-группы «Mercyful Fate». Другой называет себя «Кинг Керри», имея в виду гитариста другой метал-группы, «Slayer», Керри Кинга.
  • Пятеро членов актерского состава фильма до или после съемок снимались в отмеченных наградами телесериалах канала HBO. Питер Динклэйдж и Том Хоппер появились в «Игре престолов», Райан Квантен – в «Настоящей крови», Джимми Симпсон – в «Мире Дикого Запада», а Эрл Браун был звездой сериала «Дедвуд». 
  • Перед съемками основной актерский состав фильма принял участие в нескольких ролевых играх. Отыгрыш Питера Динклэйджа был признан самым успешным из всех.
     

Большая группа увлеченных костюмированных ролевиков, разодетая в рыцарей, эльфов и других персонажей, отключает свои мобильники и направляется в леса Нью-Джерси в Сообщество рыцарей Badassdom, где они собираются воспроизвести сценарий подземелий и драконов прямиком из мифического средневековья. Ролевики по ошибке призывают демона и вынуждены дать ему бой.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 сентября 2013
Премьера в мире 21 января 2013
Возраст 18+
Режиссер
Джо Линч
В ролях
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Райан Квантен
Райан Квантен
Саммер Глау
Саммер Глау
Стив Зан
Стив Зан
Маргарита Левиева
Маргарита Левиева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рыцари Королевства Крутизны 2 постера
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Рыцари Королевства Крутизны

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