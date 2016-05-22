Черепашки-ниндзя 2, 2016

История черепах мутантов никогда не выйдет из моды, и вторая часть новой экранизации – тому подтверждение. Дэйв Грин заменил на посту режиссёра своего предшественника Джонатана Либесмана. До этого он снял всего лишь один полнометражный фильм «Внеземное эхо» для подростков. Возможно, тем самым продюсеры стремятся привлечь аудиторию соответствующего возраста. Вновь к созданию картины приложилась рука легендарного Майкла Бэя, подарившего нам «Трансформеров». Роль Эйприл по-прежнему исполняет Меган Фокс. Также важным дополнением к касту стал Стивен Амелл («Стрела»), сыгравший Кейси Джонса.

После событий предыдущей части черепахи продолжают жить в тени, и никто не знает, что именно они уничтожили Шредера. Тем временем Эйприл О'Нил узнает, что ученый по имени Бакстер Стокман работает на Шреддера и планирует освободить его. Когда Стокман пытается телепортировать Шреддера, тот оказывается в другом измерении и встречает пришельца по имени Крэнг, дает злодею новые силы. Чтобы победить Шреддера и его новых союзников, черепашкам придется наконец покинуть лабиринты канализаций и раскрыться перед людьми, пусть даже те еще не готовы их принять.