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Черепашки-ниндзя 2 Черепашки-ниндзя 2
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Черепашки-ниндзя 2, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

История черепах мутантов никогда не выйдет из моды, и вторая часть новой экранизации – тому подтверждение. Дэйв Грин заменил на посту режиссёра своего предшественника Джонатана Либесмана. До этого он снял всего лишь один полнометражный фильм «Внеземное эхо» для подростков. Возможно, тем самым продюсеры стремятся привлечь аудиторию соответствующего возраста. Вновь к созданию картины приложилась рука легендарного Майкла Бэя, подарившего нам «Трансформеров». Роль Эйприл по-прежнему исполняет Меган Фокс. Также важным дополнением к касту стал Стивен Амелл («Стрела»), сыгравший Кейси Джонса.

После событий предыдущей части черепахи продолжают жить в тени, и никто не знает, что именно они уничтожили Шредера. Тем временем Эйприл О'Нил узнает, что ученый по имени Бакстер Стокман работает на Шреддера и планирует освободить его. Когда Стокман пытается телепортировать Шреддера, тот оказывается в другом измерении и встречает пришельца по имени Крэнг, дает злодею новые силы. Чтобы победить Шреддера и его новых союзников, черепашкам придется наконец покинуть лабиринты канализаций и раскрыться перед людьми, пусть даже те еще не готовы их принять.

  • Когда Кейси Джонс разбивает бар, в музыкальном автомате звучит песня «Ice Ice Baby» от рэпера Vanilla Ice. Ранее он исполнил «Ninja Rap» в мультфильме серии в 1992 году.
  • Этот сиквел был анонсирован всего через два дня после выхода первой части.
  • Вся команда черепашек, а также мутировавшие Рокстеди, Бибоп и Крэнг были созданы при помощи технологии захвата движения.
  • Когда Эйприл врывается в штаб-квартиру полиции, на ее поддельном удостоверении указано ее имя «Ренет Тилли». Это имя одного из персонажей оригинальной серии комиксов, который путешествовал во времени. Остальные данные на удостоверении принадлежат самой Меган Фокс, сыгравшей Эйприл.
  • Мотоциклы Бибопа и Рокстеди были спроектированы известным дизайнером мотоциклов Полом Тютулом-младшим. В фильме Тютул играет эпизодическую роль вооруженного офицера.

Микеланджело, Донателло, Леонардо и Рафаэль возвращаются на экраны уже этим летом! Вместе с Эйприл О’Нил, Верном Фенвиком и Кейси Джонсом им предстоит сразиться с еще более мощными злодеями. После того как Шреддер избежал правосудия, он объединяет силы с безумным ученым Бакстером Стокманом и его приспешниками-тугодумами – Бибопом и Рокстеди. Их дьявольская цель - завоевание мира. Но пока Черепашки-ниндзя готовятся дать им отпор, на горизонте появляется поистине чудовищная угроза… Имя ей – Крэнг!

 

7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 июня 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 22 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэйв Грин
Дэйв Грин
В ролях
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Меган Фокс
Меган Фокс
Стивен Амелл
Стивен Амелл
Тайлер Перри
Тайлер Перри
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Черепашья сила да пребудет с тобой! Вселенская катастрофа или звездные войны всегда начинаются с сущей ерунды. Судите сами. Бравому полицейскому офицеру (Кейси Джонс –Стивен Амелл) приказали отконвоировать заключенного: перевезти его из точки А в точку Б. В качестве подручных средств Джонсу было выдано: автозак бронированный (одна штука), наручники (одна штука), полицейские машины сопровождения (пять штук). Спрашивается, что может быть проще? Однако во время транспортировки бравый…
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Андрей 15 декабря 2016, 17:20
скучноватый и не очень интересный фильм - сюжет слабый и скорее для мультика, а для фильма могли бы и больше придумать!
как раз обратный случай, не… Читать дальше…
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