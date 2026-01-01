Оповещения от Киноафиши
Феникс

18+
О фильме

Огонь может не только забирать жизнь, но и давать ее. Мало кто понимает очевидный факт: огонь такой же живой, как и мы с вами. Что на самом деле движет огнем? Кто имеет реальную власть над ним? Когда привычный нам мир обратится в пепел, в пламени родится новый супергерой. Призвание героя — бороться с огнем и спасать жизни. И он делает это лучше других. Возможно, потому, что в этом смысл всей его жизни. А может потому, что он не горит в огне. Он готов бросить вызов самой опасной стихии, чтобы понять свою природу и защитить простых людей. Он готов отдать жизнь за других, но есть те, кому она нужна больше всех… И это настолько опасные враги, каких человечество еще не знало. Ты готов сыграть с огнем? Времени остается все меньше, и теперь цена этого противостояния — жизни миллионов.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Анна Чурина
Анна Чурина
