Легенда о волках, 2020

Во времена суеверий и магии юная ученица охотника Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю. Исследуя запретные земли за городскими стенами, Робин знакомится со свободолюбивой Мейв. Девушка принадлежит к таинственному племени, которое, по слухам, может ночью превращаться в волков. Вместе с новой подругой Робин отправляется на поиски пропавшей матери Мейв и раскрывает секрет, который затягивает ее все дальше в заколдованный мир. Теперь девочка рискует превратиться в существо, которое ее отцу поручено уничтожить.