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Легенда о волках Легенда о волках
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Wolfwalkers

Легенда о волках, 2020

2020 / Ирландия / Люксембург / США / Франция / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Во времена суеверий и магии юная ученица охотника Робин Гудфеллоу отправляется в Ирландию со своим отцом, чтобы уничтожить последнюю волчью стаю. Исследуя запретные земли за городскими стенами, Робин знакомится со свободолюбивой Мейв. Девушка принадлежит к таинственному племени, которое, по слухам, может ночью превращаться в волков. Вместе с новой подругой Робин отправляется на поиски пропавшей матери Мейв и раскрывает секрет, который затягивает ее все дальше в заколдованный мир. Теперь девочка рискует превратиться в существо, которое ее отцу поручено уничтожить.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 декабря 2020
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 6+
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Томм Мур
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Хонор Книфси
Хонор Книфси
Эва Уитэйкер
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Мария Дойл Кеннеди
Мария Дойл Кеннеди
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Легенда о волках 2 постера
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