Птицы, как мы, 2017

Картина придется по вкусу тем, кто любит такие мультфильмы, как «Мадагаскар», «Дикая природа» и «Назад в глубинку». Эти фильмы имеют простой для понимания ребенка сюжет и стиль анимации, который приятно смотреть. В ленте «Птицы, как мы» животные тоже отправляются в путешествие. Они должны защитить свое потомство от банды стервятников и найти лучший дом.
Мультфильм отличается эмоциональным накалом, благодаря которому сюжет держит в напряжении. Действия отрицательных персонажей заставляют юного зрителя изрядно поволноваться. Хищные стервятники время от времени пытаются напасть на других птиц. Главный стервятник и его приспешники угрожают съесть тех, у кого не будет яиц.
Главные герои отличаются друг от друга темпераментом и манерой поведения, поэтому за ними интересно наблюдать. Они представляют собой разнообразную группу птиц различных форм и размеров. Каждую группу возглавляет сильный персонаж женского пола, занимающийся поиском лучшей жизни для себя и своих питомцев. Они не боятся столкнуться со своими страхами и показывают достойный пример мужества подрастающему поколению.
Мультипликационная сказка вдохновлена философской поэмой персидского поэта XII–XIII веков Фарид-ад-дина Аттара «Конференция птиц».
Это картина боснийского производства была изначально представлена за пределами США в 2017 году. Англоязычным дубляжом занимались известные актеры, среди которых Джереми Айронс и Алисия Викандер. Голосом Джереми заговорил главный отрицательный персонаж – стервятник по имени Кондор, а Алисия озвучила мать-птицу Хуппу, яростно защищающую свое яйцо.
Режиссурой картины занимался сценарист и мультипликатор Фарук Сабанович. Он впервые выступил в этом качестве. До этого Сабанович был известен по картине «Снег» (2008) и многосерийному проекту «Остановись на минуту» (2001), где предстал в роли художника и сценариста.
Сценарий к мультфильму Сабанович создал в соавторстве с Оливией Хитрид. Он написала сценарии ко многим известным фильмам, среди которых «Грозовой перевал», «Искатели сокровищ» и «Кентервильское привидение».
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