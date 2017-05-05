Птицы, как мы, 2017

Картина придется по вкусу тем, кто любит такие мультфильмы, как «Мадагаскар», «Дикая природа» и «Назад в глубинку». Эти фильмы имеют простой для понимания ребенка сюжет и стиль анимации, который приятно смотреть. В ленте «Птицы, как мы» животные тоже отправляются в путешествие. Они должны защитить свое потомство от банды стервятников и найти лучший дом.

Мультфильм отличается эмоциональным накалом, благодаря которому сюжет держит в напряжении. Действия отрицательных персонажей заставляют юного зрителя изрядно поволноваться. Хищные стервятники время от времени пытаются напасть на других птиц. Главный стервятник и его приспешники угрожают съесть тех, у кого не будет яиц.

Главные герои отличаются друг от друга темпераментом и манерой поведения, поэтому за ними интересно наблюдать. Они представляют собой разнообразную группу птиц различных форм и размеров. Каждую группу возглавляет сильный персонаж женского пола, занимающийся поиском лучшей жизни для себя и своих питомцев. Они не боятся столкнуться со своими страхами и показывают достойный пример мужества подрастающему поколению.