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Птицы, как мы Птицы, как мы
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Birds Like Us

Птицы, как мы, 2017

2017 / Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Мультфильм о том, что семья превыше всего
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина придется по вкусу тем, кто любит такие мультфильмы, как «Мадагаскар», «Дикая природа» и «Назад в глубинку». Эти фильмы имеют простой для понимания ребенка сюжет и стиль анимации, который приятно смотреть. В ленте «Птицы, как мы» животные тоже отправляются в путешествие. Они должны защитить свое потомство от банды стервятников и найти лучший дом.

 

Мультфильм отличается эмоциональным накалом, благодаря которому сюжет держит в напряжении. Действия отрицательных персонажей заставляют юного зрителя изрядно поволноваться. Хищные стервятники время от времени пытаются напасть на других птиц. Главный стервятник и его приспешники угрожают съесть тех, у кого не будет яиц.

Главные герои отличаются друг от друга темпераментом и манерой поведения, поэтому за ними интересно наблюдать. Они представляют собой разнообразную группу птиц различных форм и размеров. Каждую группу возглавляет сильный персонаж женского пола, занимающийся поиском лучшей жизни для себя и своих питомцев. Они не боятся столкнуться со своими страхами и показывают достойный пример мужества подрастающему поколению.

Мультипликационная сказка вдохновлена философской поэмой персидского поэта XII–XIII веков Фарид-ад-дина Аттара «Конференция птиц».

Это картина боснийского производства была изначально представлена за пределами США в 2017 году. Англоязычным дубляжом занимались известные актеры, среди которых Джереми Айронс и Алисия Викандер. Голосом Джереми заговорил главный отрицательный персонаж – стервятник по имени Кондор, а Алисия озвучила мать-птицу Хуппу, яростно защищающую свое яйцо.

Режиссурой картины занимался сценарист и мультипликатор Фарук Сабанович. Он впервые выступил в этом качестве. До этого Сабанович был известен по картине «Снег» (2008) и многосерийному проекту «Остановись на минуту» (2001), где предстал в роли художника и сценариста.

Сценарий к мультфильму Сабанович создал в соавторстве с Оливией Хитрид. Он написала сценарии ко многим известным фильмам, среди которых «Грозовой перевал», «Искатели сокровищ» и «Кентервильское привидение».

Укрывшись под кроной раскидистого дерева, живет колония птиц. Больше всего жители колонии боятся окружающего мира. За время долгой изоляции они даже позабыли как летать. Но однажды находится одна красивая и немного безрассудная птичка по имени Хупу, которая отваживается бросить вызов системе. Когда она оказывается за пределами колонии, за ней организуется погоня. Глава колонии Кондор, его молчаливый помощник филин Хасан и крошечная смешная птичка Ми, пытаются остановить беглянку и вырвать её из лап того «кошмара», что творится снаружи. К этой пестрой компании присоединяется нетопырь, который навязывается им в проводники. Птицы пока не знают, что их проводник слеп, а нетопырь не догадывается, что его компаньоны не умеют летать. Впереди их ждет невероятное приключение, во время которого каждый научится чему-то новому, а самое главное – они все смогут преодолеть свои страхи.
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера онлайн 25 января 2022
Премьера в мире 5 мая 2017
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Фарук Сабанович
Фарук Сабанович
В ролях
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Халид Абдалла
Халид Абдалла
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Птицы, как мы 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Полет
10:10 от 150 ₽
Полное расписание и билеты

Птицы, как мы смотреть онлайн

Птицы, как мы
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«Птицы, как мы» в кинотеатрах

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