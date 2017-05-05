Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Птицы, как мы
4.7
Птицы, как мы - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Птицы, как мы
4.7

Птицы, как мы

, 2017
Birds Like Us
Босния и Герцеговина, Турция, Великобритания, Катар / приключения, анимация, фэнтези / 18+
Мультфильм о том, что семья превыше всего
Трейлеры
Постер мультфильма Птицы, как мы
4.7
Птицы, как мы - Дублированный трейлер
Птицы, как мы  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Картина придется по вкусу тем, кто любит такие мультфильмы, как «Мадагаскар», «Дикая природа» и «Назад в глубинку». Эти фильмы имеют простой для понимания ребенка сюжет и стиль анимации, который приятно смотреть. В ленте «Птицы, как мы» животные тоже отправляются в путешествие. Они должны защитить свое потомство от банды стервятников и найти лучший дом.

 

Мультфильм отличается эмоциональным накалом, благодаря которому сюжет держит в напряжении. Действия отрицательных персонажей заставляют юного зрителя изрядно поволноваться. Хищные стервятники время от времени пытаются напасть на других птиц. Главный стервятник и его приспешники угрожают съесть тех, у кого не будет яиц.

Главные герои отличаются друг от друга темпераментом и манерой поведения, поэтому за ними интересно наблюдать. Они представляют собой разнообразную группу птиц различных форм и размеров. Каждую группу возглавляет сильный персонаж женского пола, занимающийся поиском лучшей жизни для себя и своих питомцев. Они не боятся столкнуться со своими страхами и показывают достойный пример мужества подрастающему поколению.

Мультипликационная сказка вдохновлена философской поэмой персидского поэта XII–XIII веков Фарид-ад-дина Аттара «Конференция птиц».

Это картина боснийского производства была изначально представлена за пределами США в 2017 году. Англоязычным дубляжом занимались известные актеры, среди которых Джереми Айронс и Алисия Викандер. Голосом Джереми заговорил главный отрицательный персонаж – стервятник по имени Кондор, а Алисия озвучила мать-птицу Хуппу, яростно защищающую свое яйцо.

Режиссурой картины занимался сценарист и мультипликатор Фарук Сабанович. Он впервые выступил в этом качестве. До этого Сабанович был известен по картине «Снег» (2008) и многосерийному проекту «Остановись на минуту» (2001), где предстал в роли художника и сценариста.

Сценарий к мультфильму Сабанович создал в соавторстве с Оливией Хитрид. Он написала сценарии ко многим известным фильмам, среди которых «Грозовой перевал», «Искатели сокровищ» и «Кентервильское привидение».

Укрывшись под кроной раскидистого дерева, живет колония птиц. Больше всего жители колонии боятся окружающего мира. За время долгой изоляции они даже позабыли как летать. Но однажды находится одна красивая и немного безрассудная птичка по имени Хупу, которая отваживается бросить вызов системе. Когда она оказывается за пределами колонии, за ней организуется погоня. Глава колонии Кондор, его молчаливый помощник филин Хасан и крошечная смешная птичка Ми, пытаются остановить беглянку и вырвать её из лап того «кошмара», что творится снаружи. К этой пестрой компании присоединяется нетопырь, который навязывается им в проводники. Птицы пока не знают, что их проводник слеп, а нетопырь не догадывается, что его компаньоны не умеют летать. Впереди их ждет невероятное приключение, во время которого каждый научится чему-то новому, а самое главное – они все смогут преодолеть свои страхи.

В ролях

Джереми Айронс
Джереми Айронс
Kondor
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Mi
Халид Абдалла
Халид Абдалла
Wise bird 3
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Horozovich
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп
Bird Police
Кристофер Вилльерс
Craven
Элла Смит
Элла Смит
Tifa
Мишель Остин
Jula
Шеридан Смит
Шеридан Смит
Gavra
Mark Spencer
Bird Police
Режиссер Фарук Сабанович
Сценарист Фарук Сабанович, Оливия Хетрид, Farid ud-Din Attar
Композитор Timothy Bruzon, Питер Габриел
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 25 января 2022
Премьера в мире 5 мая 2017
Дата выхода
30 июня 2022 Россия Наше кино
1 августа 2022 Азербайджан 6+
5 мая 2017 Германия
30 июня 2022 Казахстан 6+
30 июня 2022 Кыргызстан
MPAA PG
Сборы в мире $58 849
Производство Prime Time, Turkish Radio & Television (TRT), Autonomous
Другие названия
Birds Like Us, Kuşlar Bizim Gibi, Madarat tolláról, Ptaki takie jak my, Ptice kao mi, Ptice poput nas, Птицы, как мы, 冒險大行動

Рейтинг мультфильма

4.7
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 4 июля 2022

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Птицы, как мы - Дублированный трейлер
Птицы, как мы Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Новогодних каникул не будет? Минтруд утвердил график выходных на 2027 год — январь на повестке дня у россиян
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше