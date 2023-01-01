Рассказы из будущего, 2020

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о выходе в прокат О фильме В 2165 году последний оплот человеческой цивилизации находится в состоянии гражданской войны. Чтобы спасти город, понадобится помощь Джефферсона, старшеклассника, живущего в 1999 году. Развернуть 6.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2020 Режиссер Педро де Лима Маркеш В ролях Бруно Барселос Дуда Андреацца Бруно Кригер Cláudia Barbot Все актеры и съемочная группа 2 постера

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