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Рассказы из будущего
, 2020
Contos do Amanhã
Бразилия / фэнтези, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.9
О фильме
В 2165 году последний оплот человеческой цивилизации находится в состоянии гражданской войны. Чтобы спасти город, понадобится помощь Джефферсона, старшеклассника, живущего в 1999 году.
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В ролях
Бруно Барселос
Jeferson
Дуда Андреацца
Bia
Бруно Кригер
Professor
Cláudia Barbot
Andrea
Daiane Oliveira
Michele
Jordan Maia
Alfredo
Catharina Conte
Alice
Douglas Carvalho
Observador
Simone Telecchi
Mãe do Jeferson
Nadya Mendes
Professora
Режиссер
Педро де Лима Маркеш
Сценарист
Педро де Лима Маркеш
Композитор
Renan Franzen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2020
Премьера в мире
19 сентября 2020
Дата выхода
19 сентября 2020
Бразилия
Производство
Bactéria.Filmes, Druzina Content
Другие названия
Contos do Amanhã, Tales of Tomorrow
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Обновлено 10 января 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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