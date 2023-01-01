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Рассказы из будущего Рассказы из будущего
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Рассказы из будущего, 2020

2020 / Бразилия
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
В 2165 году последний оплот человеческой цивилизации находится в состоянии гражданской войны. Чтобы спасти город, понадобится помощь Джефферсона, старшеклассника, живущего в 1999 году.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Режиссер
Педро де Лима Маркеш
В ролях
Бруно Барселос
Дуда Андреацца
Бруно Кригер
Cláudia Barbot
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рассказы из будущего 2 постера
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Рассказы из будущего
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