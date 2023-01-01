Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Каспер. Легенда возвращается"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рассказы из будущего
Contos do Amanhã
Рассказы из будущего, 2020
2020 / Бразилия
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
фэнтези
фантастика
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В 2165 году последний оплот человеческой цивилизации находится в состоянии гражданской войны. Чтобы спасти город, понадобится помощь Джефферсона, старшеклассника, живущего в 1999 году.
Развернуть
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2020
Режиссер
Педро де Лима Маркеш
В ролях
Бруно Барселос
Дуда Андреацца
Бруно Кригер
Cláudia Barbot
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Рассказы из будущего смотреть онлайн
Смотрите на
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Клипмейкеры
Отзывы
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Астрал: Потомство
Отзывы
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян