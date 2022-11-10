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ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры
ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры, 2022
2022 / Россия
Трейлер
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Жанр:
приключения
фэнтези
комедия
спорт
анимация
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О фильме
Новые серии проектов «Команда МАТЧ», «Улётная доставка» и «Дракошия».
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Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
10 ноября 2022
Премьера в мире
10 ноября 2022
Возраст
0+
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Майя Туркина
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