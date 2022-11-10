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ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры
Киноафиша Фильмы ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры

ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Новые серии проектов «Команда МАТЧ», «Улётная доставка» и «Дракошия».

Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 10 ноября 2022
Премьера в мире 10 ноября 2022
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майя Туркина
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма ЯРКО в кино. Выпуск 1. Яркие премьеры 1 постер
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