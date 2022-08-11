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Легенды Орлёнка Легенды Орлёнка
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Легенды Орлёнка, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Приехав на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в лагере. На пути героев будут множество препятствий, которые будут испытывать их стойкость, веру в друг друга и в справедливость. Смогут ли друзья побороть все невзгоды, не потеряв при этом себя, и разгадать тайну семи легенд?

Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера в мире 11 августа 2022
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Ольга Беляева
В ролях
Елизавета Арзамасова
Даниил Муравьев-Изотов
Даниил Муравьев-Изотов
Алена Долголенко
Артур Котельников
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенды Орлёнка 2 постера
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