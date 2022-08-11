Легенды Орлёнка, 2021

Приехав на отдых во Всероссийский детский центр «Орленок» Маша, Даша, Тимофей, Коля и Костя оказываются в самой гуще древнейшего противостояния сил добра и зла. Пробудив одного из семи каменных старцев, ребята становятся частью одной из древних легенд, которую на протяжении многих лет рассказывают в лагере. На пути героев будут множество препятствий, которые будут испытывать их стойкость, веру в друг друга и в справедливость. Смогут ли друзья побороть все невзгоды, не потеряв при этом себя, и разгадать тайну семи легенд?