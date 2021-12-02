Ледяная история, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ледяная история»
«Ледяная история» — редкий представитель российского фэнтези, который случайно забрел в наш прокат в аккурат к Новому году. Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в компании своих родных и близких. Кроме того, «Ледяная история» — это еще и отличная возможность погрузиться в детство и разделить его вместе со своим собственным чадом.
Режиссером «Ледяной истории» стал Сергей Русаков. Постановщик может быть знаком российским зрителям по мини-сериалу «Аленка из Почитанки», фильмам «Пловец», «Повелитель луж», «Что нужно женщине…».
Главную женскую роль в сказке сыграла начинающая российская актриса Камилла Войтова, для которой работа в «Ледяной истории» стала дебютной. Не исключено, что уже через несколько лет Войтова займет достойное место на звездном олимпе шоу-бизнеса. А пока у зрителей есть уникальная возможность проследить за первыми шагами талантливой актрисы.
Главную мужскую роль в «Ледяной истории» сыграл Дмитрий Зориков, который вот уже много лет занимается дублированием голливудских фильмов. Так, его голос можно было услышать в нетфликсовском «Клаусе», а также сериале «Щенячье счастье».
Кроме молодых актеров, в «Ледяной истории» также появятся и прославленные российские исполнители, такие как Наталья Фатеева, любимая многими зрителями по советским картинам «Три плюс два», «Место встречи изменить нельзя».
Съемки российского фэнтези проходили на территории Санкт-Петербурга. По словам режиссера Сергея Русакова, самой сложной частью работы стало создание вымышленного мира, в который попадают двое маленьких героев. К счастью, с этой задачей справились нанятые студией художники и декораторы.
Продюсированием «Ледяной истории» занимались Дмитрий Семенов, Семен Белый, а также Елена Мельникова. Семенов и Белый в свое время были причастны к созданию таких картин, как «Новогодний переполох», «Фантом», «Везет». Мельникова участвовала в создании ленты «Слон», сериале «Иные».
За музыкальное воспроизведение в «Ледяной истории» отвечает Юрий Каспаров, который написал саундтреки к фильмам «Щелкунчик и мышиный король», «Подданные революции» и многим другим. Кроме того, в написании музыки к «Ледяной истории» принимал участие сын режиссера Велимир Русаков, участник нескольких российских коллективов.
Фанатам советского кино будет приятно увидеть в фильме актера Владимира Глазкова, известного по многосерийной телевизионной картине «Подкидыш». Кроме того, Глазков не так давно снялся в российском хите «Серебряные коньки» и шоу «Последняя статья журналиста».
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