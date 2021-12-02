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Ледяная история Ледяная история
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Ледяная история, 2021

2021 / Россия
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Семейное фэнтези о борьбе добра со злом в сказочной стране мороженого
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Ледяная история»

«Ледяная история» — редкий представитель российского фэнтези, который случайно забрел в наш прокат в аккурат к Новому году. Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в компании своих родных и близких. Кроме того, «Ледяная история» — это еще и отличная возможность погрузиться в детство и разделить его вместе со своим собственным чадом.

Режиссером «Ледяной истории» стал Сергей Русаков. Постановщик может быть знаком российским зрителям по мини-сериалу «Аленка из Почитанки», фильмам «Пловец», «Повелитель луж», «Что нужно женщине…».

Главную женскую роль в сказке сыграла начинающая российская актриса Камилла Войтова, для которой работа в «Ледяной истории» стала дебютной. Не исключено, что уже через несколько лет Войтова займет достойное место на звездном олимпе шоу-бизнеса. А пока у зрителей есть уникальная возможность проследить за первыми шагами талантливой актрисы.

Главную мужскую роль в «Ледяной истории» сыграл Дмитрий Зориков, который вот уже много лет занимается дублированием голливудских фильмов. Так, его голос можно было услышать в нетфликсовском «Клаусе», а также сериале «Щенячье счастье».

Кроме молодых актеров, в «Ледяной истории» также появятся и прославленные российские исполнители, такие как Наталья Фатеева, любимая многими зрителями по советским картинам «Три плюс два», «Место встречи изменить нельзя».

Съемки российского фэнтези проходили на территории Санкт-Петербурга. По словам режиссера Сергея Русакова, самой сложной частью работы стало создание вымышленного мира, в который попадают двое маленьких героев. К счастью, с этой задачей справились нанятые студией художники и декораторы.

Продюсированием «Ледяной истории» занимались Дмитрий Семенов, Семен Белый, а также Елена Мельникова. Семенов и Белый в свое время были причастны к созданию таких картин, как «Новогодний переполох», «Фантом», «Везет». Мельникова участвовала в создании ленты «Слон», сериале «Иные».

За музыкальное воспроизведение в «Ледяной истории» отвечает Юрий Каспаров, который написал саундтреки к фильмам «Щелкунчик и мышиный король», «Подданные революции» и многим другим. Кроме того, в написании музыки к «Ледяной истории» принимал участие сын режиссера Велимир Русаков, участник нескольких российских коллективов.

Фанатам советского кино будет приятно увидеть в фильме актера Владимира Глазкова, известного по многосерийной телевизионной картине  «Подкидыш». Кроме того, Глазков не так давно снялся в российском хите «Серебряные коньки» и шоу «Последняя статья журналиста».

В Стране Холода, где правит добрая королева Морожана и делают для детей мороженое, вдруг захватил власть злодей Сосулька. Девочка Варя, мальчик Артем и его Дедушка вступают в борьбу, волшебный сироп Добра спасает Варю и разрушает планы Сосульки. Друзья и Дедушка вновь запустили конвейер со старым добрым мороженым, что несет детям радость и добро.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 6+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Сергей Русаков
В ролях
Камилла Войтова
Дмитрий Зориков
Полина Павлова
Владимир Глазков
Яна Пронина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ледяная история 2 постера
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Ледяная история
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за 1 рубль
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Кадры из фильма Все кадры
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