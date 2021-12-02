Ледяная история, 2021

5 причин посмотреть фильм «Ледяная история»

«Ледяная история» — редкий представитель российского фэнтези, который случайно забрел в наш прокат в аккурат к Новому году. Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в компании своих родных и близких. Кроме того, «Ледяная история» — это еще и отличная возможность погрузиться в детство и разделить его вместе со своим собственным чадом.

Режиссером «Ледяной истории» стал Сергей Русаков. Постановщик может быть знаком российским зрителям по мини-сериалу «Аленка из Почитанки», фильмам «Пловец», «Повелитель луж», «Что нужно женщине…».

Главную женскую роль в сказке сыграла начинающая российская актриса Камилла Войтова, для которой работа в «Ледяной истории» стала дебютной. Не исключено, что уже через несколько лет Войтова займет достойное место на звездном олимпе шоу-бизнеса. А пока у зрителей есть уникальная возможность проследить за первыми шагами талантливой актрисы.

Главную мужскую роль в «Ледяной истории» сыграл Дмитрий Зориков, который вот уже много лет занимается дублированием голливудских фильмов. Так, его голос можно было услышать в нетфликсовском «Клаусе», а также сериале «Щенячье счастье».

Кроме молодых актеров, в «Ледяной истории» также появятся и прославленные российские исполнители, такие как Наталья Фатеева, любимая многими зрителями по советским картинам «Три плюс два», «Место встречи изменить нельзя».