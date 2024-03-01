«Каникулы Петрова и Васечкина» — музыкальная советская комедия, которая является продолжением истории о двух школьниках — лучших друзьях и балагурах. На этот раз Петров и Васечкин отправляются на летние каникулы в лагерь, оба не в восторге от этой идеи, однако с родителями не поспоришь. Перед этим один из вожатых лагеря получает предупреждение о том, что к ним должны послать одного трудного подростка. Волею случая большая часть обитателей лагеря считает, что хулиганом должен быть либо Петров, либо Васечкин, так как они — новые люди в этом месте. Из-за досадной ошибки руководство лагеря считает, что Васечкин является отъявленным хулиганом, а Петров — не кто иной, как его сообщник. Окружающие общими усилиями пытаются их перевоспитать, превращая этот процесс в абсурд. Понимая, что никто не верит в их невиновность, мальчики решают сбежать.

В 1 серии «Каникул Петрова и Васечкина» закадычные школьные друзья отправляются в лагерь отдыха на летние каникулы. Из-за системной ошибки вожатые решают, что один из них является трудным ребенком, и применяют к нему соответствующие меры.

Во 2 серии главные герои, вдохновившись произведением Сервантеса, отправляются на поиски приключений, совершая различные поступки — доблестные и не очень. Тем временем их разыскивает все руководство лагеря.