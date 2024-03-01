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Постер фильма Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
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Киноафиша Фильмы Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные

Kanikuly Petrova i Vasechkina, obyknovennye i neveroyatnye 18+
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О фильме

«Каникулы Петрова и Васечкина» — музыкальная советская комедия, которая является продолжением истории о двух школьниках — лучших друзьях и балагурах. На этот раз Петров и Васечкин отправляются на летние каникулы в лагерь, оба не в восторге от этой идеи, однако с родителями не поспоришь. Перед этим один из вожатых лагеря получает предупреждение о том, что к ним должны послать одного трудного подростка. Волею случая большая часть обитателей лагеря считает, что хулиганом должен быть либо Петров, либо Васечкин, так как они — новые люди в этом месте. Из-за досадной ошибки руководство лагеря считает, что Васечкин является отъявленным хулиганом, а Петров — не кто иной, как его сообщник. Окружающие общими усилиями пытаются их перевоспитать, превращая этот процесс в абсурд. Понимая, что никто не верит в их невиновность, мальчики решают сбежать.

В 1 серии «Каникул Петрова и Васечкина» закадычные школьные друзья отправляются в лагерь отдыха на летние каникулы. Из-за системной ошибки вожатые решают, что один из них является трудным ребенком, и применяют к нему соответствующие меры.

Во 2 серии главные герои, вдохновившись произведением Сервантеса, отправляются на поиски приключений, совершая различные поступки — доблестные и не очень. Тем временем их разыскивает все руководство лагеря.

  • Фильм снимался одновременно с первой частью, “Приключения Петрова и Васечкина”, в 1982 году.
  • Владимир Алейников в 2009 году выражал готовность снять фильм о приключении тех же героев, но уже повзрослевших.
  • Премьера фильма состоялась на Центральном телевидении СССР.
  • Музыка из фильма стала очень популярной. После выхода картины были также выпущены три грампластинки с мюзиклом “Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные”. Помимо песен там присутствовал текст автора и диалоги, переозвученные другими актерами.
  • Вступление, в котором говорится о пьесе Гоголя “Ревизор”, было снято через некоторое время после завершения съемок и в связи с тем, что в Госкино забраковали всю первую часть фильма, поэтому режиссер решил сделать больше отсылок к оригинальной пьесе.

Музыкальная кинокомедия о веселых приключениях двух друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина, знакомых по фильму «Приключения Петрова и Васечкина». Неистощимые на выдумки ребята, ученики четвертого класса, повзрослели, но с ними каждый день опять что-нибудь да приключается, даже во время летних каникул…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 2 января 1984
Дата выхода
2 января 1984 СССР
3 марта 1984 США
Производство Odessa Film Studios, Gosteleradio USSR
Другие названия
Kanikuly Petrova i Vasechkina, obyknovennye i neveroyatnye, Die Abenteuer von Petrow und Wassetschkin, Vacation of Petrov and Vasechkin, Usual and Incredible, Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Егор Дружинин
Егор Дружинин
Дмитрий Барков
Инга Ильм
Михаил Салов
Софико Чиаурели
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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Новости о фильме
В производство запущен новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина
В производство запущен новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина Также рассматривается вариант с созданием сериала.
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1 марта 2024 11:13
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