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Кот в сапогах Кот в сапогах
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Puss in Boots

Кот в сапогах, 2011

2011 / США
8.1 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационный спин-офф франшизы о Шрэке расскажет о приключениях рыжего Кота в сапогах до того, как тот повстречался со зеленым огром и Ослом.

Ставший по стечению обстоятельств изгоем в родном городе, Кот в сапогах мечтает восстановить свое доброе имя. Для этого ему нужно похитить волшебные бобы, которые помогут герою попасть в небесный замок гусыни, несущей золотые яйца. Отважный герой объединяется с давним приятелем Шалтаем Александром Болтаем, который подставил Кота много лет назад, но теперь хочет загладить вину. Помогать им берется роковая красотка Киса Мягколапка.

Мультфильм поставил уже знакомый со вселенной Шрэка Крис Миллер: именно он работал художником-постановщиком “Шрэка” (2001) и “Шрэка навсегда” (2010), придумал сюжет для “Шрэка 2” (2004) и срежиссировал “Шрэка Третьего” (2007). Для озвучивания главных героев были приглашены Антонио Бандерас (Кот в сапогах), Сальма Хайек (Мягколапка), Зак Галифианакис (Шалтай-Болтай), Билли Боб Торнтон (Джек) и Гильермо дель Торо (Команданте). В 2012 году мультфильм номинировали на премию “Оскар” в категории “Лучший анимационный фильм”.

  • Памятник Шалтаю-Болтаю, сидящему на стене, можно заметить в короткометражном мультфильме “Шрэк 4D”.
  • Клятва, которую приносят Шалтай-Болтай и Кот в сапогах, является прямой отсылкой к “Бойцовскому клубу” Дэвида Финчера, а финальная сцена – к фильму “Спасатель” Эндрю Дэвиса.
  • Существует предположение, что Энди “Джек” Бобовый Стебель является прежним хозяином Осла из мультфильмов о Шрэке: во второй части франшизы герой жалуется на “сумасшедшего фермера”, обменявшего Осла на бобы.
  • Предполагалось, что мультфильм будет носить подзаголовок “История убийцы огров”, но позже его вырезали. В оригинальной сказке Шарля Перро Кот в сапогах действительно убивает огра-людоеда.
  • Создатели мультфильма осознано сделали вселенную Кота в сапогах отличной от мира франшизы о Шрэке, придав ей теплый испанский колорит и отказавшись от яркой сказочной стилизации.
  • В рамках рекламной компании к фильму был выпущен фотоснимок Антонио Бандераса, окруженного котами на предпоказе “Кота в сапогах”.
  • По словам создателей, у аниматоров не было необходимости в присутствии реальных кошек в студии: сотрудники просто пользовались видеороликами на YouTube.
  • В отличие от мультфильмов про Шрэка, создание которых обычно занимало около трех лет, производство “Кота в сапогах” затянулось на семь с половиной лет. Проект был запущен в разработку в 2004 году, сразу же после выхода в прокат “Шрека 2”.
  • Планировалось, что мультфильм минует кинотеатры и выйдет сразу на DVD. Тем не менее, “Кот в сапогах” занял 11 место по кассовым сборам в 2011 году.
  • “Кот в сапогах” стал шестым совместным проектом для Антонио Бандераса и Сальмы Хайек. Ранее они уже работали вместе на съемках “Отчаянного” (1995), “Четырех комнат” (1995), “Фриды” (2002), “Однажды в Мексике: Отчаянный 2” (2003) и “Детей шпионов 3: Игра окончена” (2003).
  • В мультфильме можно заметить множество отсылок к “Маске Зорро” (1998) – фильму, главную роль в котором исполнил Антонио Бандерас.
  • В одной из сцен мультфильма можно насчитать тридцать различных видов кошек.
  • Сцена в баре в начале мультфильма – прямая отсылка к похожему эпизоду из “Отчаянного” Роберта Родригеса (1995).
  • Над мультфильмом трудилось более 600 художников.
  • Поскольку студия DreamWorks вела работу одновременно над тремя мультфильмами, “Кот в сапогах” частично создавался в Индии.
  • Вдохновением для создателей “Кота в сапогах” послужили фильмы в жанре вестерна.
  • В сцене в сиротском приюте Сан-Рикардо можно заметить Мэри и ее ягненка – героев популярной американской детской песенки XIX века.
  • Один из персонажей мультфильма – Мать-Гусыня. Сказка “Кот в сапогах” Шарля Перро была впервые опубликована в сборнике “Сказки матушки Гусыни” 1697 года.

Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых любимых персонажей из Шрэка — котом в сапогах. Это удалая поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Китти, чтобы украсть знаменитого Гуся, несущего золотые яйца.

8.1 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 27 октября 2011
Премьера онлайн 20 мая 2016
Премьера в мире 27 октября 2011
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Крис Миллер
В ролях
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Алекс Мендоза
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кот в сапогах 11 постеров
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Кот в сапогах
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Как же достал этот «Шрек»… Уже и про кота снимают! Достало.-_- А я надеялся, что «Шрек навсегда» - последняя часть. Вот и обломали меня. Но все… Читать дальше…
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Я жду не дождусь выхода мультфильма «Кот в сапогах»! Кот в сапогах – мой любимый герой из «Шрека»! Думаю, что мультфильм получится хороший. Да я… Читать дальше…
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Релиз «Кота в сапогах 2» намечен на 2022 год Также у мультфильма появился официальный подзаголовок и новый режиссер.
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18 марта 2021 12:52
Режиссёр мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» займётся сиквелом «Кота в сапогах» Студия DreamWorks Animation наняла Боба Персичетти, на днях получившего «Оскар» за работу над «Пауком».
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27 февраля 2019 10:29
Анимационную франшизу «Шрэк» перезапустят со старыми актерами Студия Universal Pictures и продюсер Кристофер Меледандри («Гадкий я», «Ледниковый период») задумали «небольшой перезапуск» культовой анимационной франшизы
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