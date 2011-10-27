Кот в сапогах, 2011

Анимационный спин-офф франшизы о Шрэке расскажет о приключениях рыжего Кота в сапогах до того, как тот повстречался со зеленым огром и Ослом.

Ставший по стечению обстоятельств изгоем в родном городе, Кот в сапогах мечтает восстановить свое доброе имя. Для этого ему нужно похитить волшебные бобы, которые помогут герою попасть в небесный замок гусыни, несущей золотые яйца. Отважный герой объединяется с давним приятелем Шалтаем Александром Болтаем, который подставил Кота много лет назад, но теперь хочет загладить вину. Помогать им берется роковая красотка Киса Мягколапка.

Мультфильм поставил уже знакомый со вселенной Шрэка Крис Миллер: именно он работал художником-постановщиком “Шрэка” (2001) и “Шрэка навсегда” (2010), придумал сюжет для “Шрэка 2” (2004) и срежиссировал “Шрэка Третьего” (2007). Для озвучивания главных героев были приглашены Антонио Бандерас (Кот в сапогах), Сальма Хайек (Мягколапка), Зак Галифианакис (Шалтай-Болтай), Билли Боб Торнтон (Джек) и Гильермо дель Торо (Команданте). В 2012 году мультфильм номинировали на премию “Оскар” в категории “Лучший анимационный фильм”.