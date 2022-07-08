Вечный холод, 2015

От молодого красавца-хоккеиста накануне решающего матча ушла девушка. Притом не к кому-нибудь ушла, а к музейному работнику. Чтобы поддержать друга, пять хоккеистов и вратарь отправляются в музей — объяснить искусствоведу, что поступил он нехорошо и женщину необходимо вернуть. Откуда было спортсменам знать, что музей — не просто место, где стоят статуи и картинки по стенам развешаны. Что в гигантских подвалах-запасниках покоятся в замороженном виде древние как мир существа, которых наши предки описывали в мифах и легендах. А надзирают за ними в образе тихих музейных работников такие же бессмертные человекоподобные сущности…