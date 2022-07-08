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Постер фильма Вечный холод
Киноафиша Фильмы Вечный холод

Вечный холод

, 2015
Россия / боевик, триллер, фэнтези / 18+
Постер фильма Вечный холод

О фильме

От молодого красавца-хоккеиста накануне решающего матча ушла девушка. Притом не к кому-нибудь ушла, а к музейному работнику. Чтобы поддержать друга, пять хоккеистов и вратарь отправляются в музей — объяснить искусствоведу, что поступил он нехорошо и женщину необходимо вернуть. Откуда было спортсменам знать, что музей — не просто место, где стоят статуи и картинки по стенам развешаны. Что в гигантских подвалах-запасниках покоятся в замороженном виде древние как мир существа, которых наши предки описывали в мифах и легендах. А надзирают за ними в образе тихих музейных работников такие же бессмертные человекоподобные сущности…

В ролях

Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Артур Сопельник
Артур Сопельник
Василий Копейкин
Василий Копейкин
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Арнас Федаравичус
Артем Сучков
Артем Сучков
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Екатерина Носик
Режиссер Андрей Мигачев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 июля 2022

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