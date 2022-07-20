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Вечный холод Вечный холод
Киноафиша Фильмы Вечный холод

Вечный холод, 2015

2015 / Россия
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О фильме

От молодого красавца-хоккеиста накануне решающего матча ушла девушка. Притом не к кому-нибудь ушла, а к музейному работнику. Чтобы поддержать друга, пять хоккеистов и вратарь отправляются в музей — объяснить искусствоведу, что поступил он нехорошо и женщину необходимо вернуть. Откуда было спортсменам знать, что музей — не просто место, где стоят статуи и картинки по стенам развешаны. Что в гигантских подвалах-запасниках покоятся в замороженном виде древние как мир существа, которых наши предки описывали в мифах и легендах. А надзирают за ними в образе тихих музейных работников такие же бессмертные человекоподобные сущности…

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Мигачев
В ролях
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Артур Сопельник
Артур Сопельник
Василий Копейкин
Василий Копейкин
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Арнас Федаравичус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечный холод 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кино Окко Щелковский
21:20 от 200 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
15:30 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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«Вечный холод» в кинотеатрах

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Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский Щелковская
2D
21:20 от 200 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
15:30 от 250 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
20:30 от 320 ₽
Полное расписание и билеты
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