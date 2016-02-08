Райан Рейнольдс уже в пятый раз снялся в экранизации комиксов. До этого он играл в «Блэйде 3: Троица» (2004), «Людях Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Зеленом фонаре» (2011) и «Призрачном патруле» (2013);

Райан Рейнольдс не раз говорил, что сыграть Дэдпула – это его давняя мечта;

Райан Рейнольдс и Дэдпул поразительно похожи. У них одинаковый рост — 188 см, цвет волос — каштановый, цвет глаз — карий, они оба канадцы, у обоих аллитерирующие имена из 3-ех частей: Райан Родни Рейнольдс и Уэйд Уинстон Уилсон;

Дэдпул впервые появился на страницах комикса «The New Mutants» в феврале 1991 года;

«Дэдпул» – первый фильм франшизы «Люди Икс», получивший рейтинг R (лица, не достигшие 17 лет, допускаются на сеанс только в сопровождении взрослых);

Когда кинокомпания 20th Century Fox отказалась платить сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику за их работу непосредственно на съемочной площадке, Райан Рейнольдс покрыл их гонорары деньгами из собственного кармана.

“Дэдпул” занял шестое место в списке самых кассовых картин 2016 года. При этом бюджет “Дэдпула” был меньше, чем у любого фильма франшиз “Люди X”, “Железный человек”, “Мстители” и “Первый мститель”.

В одной из сцен, где Дэдпул спорит с доставщиком еды, можно заметить надпись “Любимая пицца Файги” на коробках. Таким образом создатели фильма отдали дань уважения президенту “Марвел” Кевину Файги.

Райан Рейнольдс подтвердил, что в фильме присутствует более ста различных отсылок, пасхалок и камео.

“Дэдпул” (2016) стал первой картиной по комиксам Marvel, выдвинутой на премию “Золотой глобус” в номинации “Лучший фильм (комедия или мюзикл)”.

Когда Дэдпул ломает руку в попытке ударить Колосса, он произносит “О, Канада”. Это отсылка к происхождению Уэйда “Дэдпула” Уилсона, который, как и исполнитель роли Райан Рейнольдс, канадец. “О, Канада” – первая строчка в канадском государственном гимне.

Героем детства Уилсона считается Капитан Америка, который также был участником эксперимента по созданию супергероев. Стив Роджерс – один из немногих героев, которые относятся к Дэдпулу уважительно.

Актерская карьера Райана Рейнольдса началась в 1991 году, когда персонаж Дэдпула впервые появился в комиксах. Рейнольдс увлекся комиксами о Дэдпуле на съемках фильма “Блэйд 3: Троица” (2004) и с тех пор мечтал исполнить эту роль в экранизации.

Перед стартом эксперимента герой Райана Рейнольдса произносит фразу “Только не делайте мне костюм зеленым или анимированным”. Это отсылка к работе Рейнольдса в фильме “Зеленый фонарь”.

Специалист по гриму Билл Корсо старался избежать сравнений покалеченного Уилсона с Фредди Крюгером и в своей работе вдохновлялся эстетикой фильма “Город грехов” Роберта Родригеса (2005). Для грима головы Рейнольдса использовались 9 силиконовых протезов, и на весь процесс уходило несколько часов.

Существует версия, что Дэдпул является пародией на наемника Дефстроука из комиксов DC. Ряд черт герой также позаимствовал у Человека-паука, Карателя и Росомахи.

При работе над ролью Аякса Эд Скрейн черпал вдохновение в образах Роя Батти (Рутгер Хауэр) из “Бегущего по лезвию” и серийного убийцы-врача Гарольда Шипмана.

Сценарист Ретт Риз и режиссер Тим Миллер поблагодарили Джеймса Кэмерона и Дэвида Финчера за помощь в создании фильма. И Кэмерону, и Финчеру понравились ранние наброски сценария, и благодаря своему долгому опыту работы с 20th Century Fox они сумели убедить руководителей студии дать фильму шанс. Изначально в Fox соглашались только на версию с возрастным рейтингом PG-13, но после сокращения бюджета одобрили рейтинг R (“только для взрослых”).

Над созданием образа Колосса трудились сразу несколько артистов: Андре Трикоте работал непосредственно на съемках, Ти Джей Сторм помогал записать движения героя с помощью технологии motion capture, за мимику отвечал Грег ЛаСалль, а озвучил Колосса Стефан Капичич.