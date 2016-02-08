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Дэдпул, 2016

2016 / США / Канада
7.5 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Самый долгожданный фильм вселенной Marvel выходит на экраны и заставляет преданных фанатов трепетать от восторга. История Дэдпула в кино началась ещё с картины «Люди Икс: Начало. Росомаха», но тот персонаж был настолько далёк от оригинала, что вызвал большую волну негодования и требование воплотить на экране аутентичный образ героя. В обеих лентах роль Уэйда Уилсона сыграл канадец Райан Рейнольдс, известный также в мире комикс-адаптаций в качестве Зелёного фонаря. Для режиссёра Тима Миллера эта работа стала дебютом в полном метре, что не помешало ему провернуть одну из самых ярких за всю историю рекламных кампаний.

В оригинале Дэдпул получил шутливое прозвище «Болтливый наёмник», которым его наградили за дерзкий язык. От других головорезов его отличает наличие собственного кодекса, согласно которому он убивает лишь тех, кто по его мнению того заслуживает. Но когда-то Уэйд был всего лишь парнем, у которого обнаружили неизлечимый рак. Тогда он отваживается на опасный эксперимент, который проходит не так, как было задумано. В обмен на жизнь и способность к регенерации он получает изуродованное тело, что побуждает его надеть костюм. С этого момента он становится другим человеком и начинает кровавую бойню с участием плохих парней. Ко всему прочему жизнь его любимой поставлена под угрозу, и он открывает охоту на врагов, попутно осыпая шутками и остроумием всех, кто встречается на его пути.

Комедийный боевик о Дэдпуле – восьмой по счету фильм киносерии “Люди X”. Создатели картины также представят ответственного за эксперименты над людьми суперзлодея Аякса, которого сыграл звезда третьего сезона “Игры престолов” Эд Скрейн, и его помощницу Кристину по кличке Ангельская пыль. Роль Кристины исполнила боец MMA и модель Джина Карано. Кроме того, ждет зрителей ждет встреча с русским мутантом Петром “Колоссом” Распутиным (Андре Трикоте) и его ученицей – Сверхзвуковой Боеголовкой (Брианна Хильдебранд).

Райан Рейнольдс уже в пятый раз снялся в экранизации комиксов. До этого он играл в «Блэйде 3: Троица» (2004), «Людях Икс: Начало. Росомаха» (2009), «Зеленом фонаре» (2011) и «Призрачном патруле» (2013);

Райан Рейнольдс не раз говорил, что сыграть Дэдпула – это его давняя мечта;

Райан Рейнольдс и Дэдпул поразительно похожи. У них одинаковый рост — 188 см, цвет волос — каштановый, цвет глаз — карий, они оба канадцы, у обоих аллитерирующие имена из 3-ех частей: Райан Родни Рейнольдс и Уэйд Уинстон Уилсон;

Дэдпул впервые появился на страницах комикса «The New Mutants» в феврале 1991 года;

«Дэдпул» – первый фильм франшизы «Люди Икс», получивший рейтинг R (лица, не достигшие 17 лет, допускаются на сеанс только в сопровождении взрослых);

Когда кинокомпания 20th Century Fox отказалась платить сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику за их работу непосредственно на съемочной площадке, Райан Рейнольдс покрыл их гонорары деньгами из собственного кармана.

“Дэдпул” занял шестое место в списке самых кассовых картин 2016 года. При этом бюджет “Дэдпула” был меньше, чем у любого фильма франшиз “Люди X”, “Железный человек”, “Мстители” и “Первый мститель”.

В одной из сцен, где Дэдпул спорит с доставщиком еды, можно заметить надпись “Любимая пицца Файги” на коробках. Таким образом создатели фильма отдали дань уважения президенту “Марвел” Кевину Файги.

Райан Рейнольдс подтвердил, что в фильме присутствует более ста различных отсылок, пасхалок и камео.

“Дэдпул” (2016) стал первой картиной по комиксам Marvel, выдвинутой на премию “Золотой глобус” в номинации “Лучший фильм (комедия или мюзикл)”.

Когда Дэдпул ломает руку в попытке ударить Колосса, он произносит “О, Канада”. Это отсылка к происхождению Уэйда “Дэдпула” Уилсона, который, как и исполнитель роли Райан Рейнольдс, канадец. “О, Канада” – первая строчка в канадском государственном гимне.

Героем детства Уилсона считается Капитан Америка, который также был участником эксперимента по созданию супергероев. Стив Роджерс – один из немногих героев, которые относятся к Дэдпулу уважительно.

Актерская карьера Райана Рейнольдса началась в 1991 году, когда персонаж Дэдпула впервые появился в комиксах. Рейнольдс увлекся комиксами о Дэдпуле на съемках фильма “Блэйд 3: Троица” (2004) и с тех пор мечтал исполнить эту роль в экранизации.

Перед стартом эксперимента герой Райана Рейнольдса произносит фразу “Только не делайте мне костюм зеленым или анимированным”. Это отсылка к работе Рейнольдса в фильме “Зеленый фонарь”.

Специалист по гриму Билл Корсо старался избежать сравнений покалеченного Уилсона с Фредди Крюгером и в своей работе вдохновлялся эстетикой фильма “Город грехов” Роберта Родригеса (2005). Для грима головы Рейнольдса использовались 9 силиконовых протезов, и на весь процесс уходило несколько часов.

Существует версия, что Дэдпул является пародией на наемника Дефстроука из комиксов DC. Ряд черт герой также позаимствовал у Человека-паука, Карателя и Росомахи.

При работе над ролью Аякса Эд Скрейн черпал вдохновение в образах Роя Батти (Рутгер Хауэр) из “Бегущего по лезвию” и серийного убийцы-врача Гарольда Шипмана.

Сценарист Ретт Риз и режиссер Тим Миллер поблагодарили Джеймса Кэмерона и Дэвида Финчера за помощь в создании фильма. И Кэмерону, и Финчеру понравились ранние наброски сценария, и благодаря своему долгому опыту работы с 20th Century Fox они сумели убедить руководителей студии дать фильму шанс. Изначально в Fox соглашались только на версию с возрастным рейтингом PG-13, но после сокращения бюджета одобрили рейтинг R (“только для взрослых”).

Над созданием образа Колосса трудились сразу несколько артистов: Андре Трикоте работал непосредственно на съемках, Ти Джей Сторм помогал записать движения героя с помощью технологии motion capture, за мимику отвечал Грег ЛаСалль, а озвучил Колосса Стефан Капичич.

Уэйд Уилсон — наемник. Будучи побочным продуктом программы вооруженных сил под названием «Оружие Х», Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор. Но страшной ценой: его клеточная структура постоянно меняется, а его здравомыслие сомнительно. Все чего Уилсон хочет — это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое.

7.5 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера онлайн 25 апреля 2016
Премьера в мире 8 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тим Миллер
Тим Миллер
В ролях
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джина Карано
Джина Карано
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Стэн Ли
Стэн Ли
Все актеры и съемочная группа
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  Мальчики и девочки, заткните ушки. Срочно!!! Глаза, конечно, тоже лучше закрыть, однако учтите, что в незрячем состоянии скорость передвижения крайне невелика. А она вам понадобится – тикать придется по-быстрому. Ибо он – негодяй и подонок, трепач без царя в голове или просто болтливый мерзавец – он, Дэдпул, уже тусуется на вашем пороге. Ха, кто-то сказал, что расхаживать по городу в обтягивающих лосинах и вихлять худосочным мужским седалищем над трупом поверженного…
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apetrov.ocs 23 апреля 2016, 09:52
То, что этот фильм вообще кому-то нравится, говорит о глубокой деградации нашего общества. Юмор уровня американского имбецила -извращенца, пошлость и… Читать дальше…
CarpeDiem 31 января 2016, 23:00
Посмотрел трейлер- такого шлака уже давно не видел.. Понятно, что сюжета там в принципе нет, но кто придумывал такие дегенеративные диалоги и шутки??… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Блейк Лайвли помогала Райану Рейнольдсу писать сценарий «Дэдпула» Актер признался, что его жена вносит большой творческий вклад в его проекты. 
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9 августа 2021 12:36
Режиссер Тим Миллер считает, что Райан Рейнольдс может сделать «Дэдпула» успешным и без рейтинга R Главное, чтобы актер продолжал играть персонажа.
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28 мая 2021 15:51
Семейный подряд в Marvel: кто из актеров кому приходится Распутываем семейные узы актеров, воплотивших образы супергероев в киновселенной Marvel.
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3 апреля 2021 12:00
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