Алиса в Зазеркалье, 1982

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Мультфильм Ефрема Пружанского по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла о любознательной и отважной девочке Алисе, которая, заигравшись с котенком, оказывается в волшебной стране Зазеркалья. Здесь ее ждут самые невероятные приключения: юная фантазерка познакомится с Черной и Белой королевами, попадет в сад говорящих цветов и станет пешкой в партии на гигантской шахматной доске. Развернуть Консультантом при создании мультфильма стала Нина Демурова, исследовательница детской английской литературы, автор первой редакции перевода “Алисы в Зазеркалье” Кэрролла.

Мультфильм озвучили известные советские актеры: Алиса заговорила голосом Марины Нееловой, а Белая Королева – голосом Лии Ахеджаковой. Черную Королеву озучила Татьяна Васильева, Белого Рыцаря – Николай Караченцев, а Белого Короля – Михаил Светин.

По сравнению с оригинальной сказкой сюжет мультфильма значительно сокращен: так, например, в ленте отсутствует спящий Черный король и другие эпизодические герои, а также часть баллады “Бармаглот”, стихотворение о Морже и Плотнике, один из Гонцов и загадка Белой королевы.

По мнению литературоведов, в персонаже Белого Рыцаря угадывается сам Льюис Кэрролл.

В литературном первоисточнике Черная Королева на самом деле была Красной. Развернуть Девочка Алиса проходит сквозь зеркало, знакомится с шахматными фигурами и участвует в шахматной партии в качестве белой королевской пешки. Развернуть 7.7 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 39 минут Год выпуска 1982 Премьера в мире 31 января 1982 Возраст 12+ Режиссер Ефрем Пружанский В ролях Марина Неелова Лия Ахеджакова Николай Караченцов Георгий Кишко Евгений Паперный Все актеры и съемочная группа 1 постер

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