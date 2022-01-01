Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алиса в Зазеркалье Алиса в Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Алиса в Зазеркалье

Алиса в Зазеркалье, 1982

1982 / СССР
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм Ефрема Пружанского по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла о любознательной и отважной девочке Алисе, которая, заигравшись с котенком, оказывается в волшебной стране Зазеркалья. Здесь ее ждут самые невероятные приключения: юная фантазерка познакомится с Черной и Белой королевами, попадет в сад говорящих цветов и станет пешкой в партии на гигантской шахматной доске.

  • Консультантом при создании мультфильма стала Нина Демурова, исследовательница детской английской литературы, автор первой редакции перевода “Алисы в Зазеркалье” Кэрролла.
  • Мультфильм озвучили известные советские актеры: Алиса заговорила голосом Марины Нееловой, а Белая Королева – голосом Лии Ахеджаковой. Черную Королеву озучила Татьяна Васильева, Белого Рыцаря – Николай Караченцев, а Белого Короля – Михаил Светин.
  • По сравнению с оригинальной сказкой сюжет мультфильма значительно сокращен: так, например, в ленте отсутствует спящий Черный король и другие эпизодические герои, а также часть баллады “Бармаглот”, стихотворение о Морже и Плотнике, один из Гонцов и загадка Белой королевы.
  • По мнению литературоведов, в персонаже Белого Рыцаря угадывается сам Льюис Кэрролл.
  • В литературном первоисточнике Черная Королева на самом деле была Красной.

Девочка Алиса проходит сквозь зеркало, знакомится с шахматными фигурами и участвует в шахматной партии в качестве белой королевской пешки.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 31 января 1982
Возраст 12+
Режиссер
Ефрем Пружанский
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Георгий Кишко
Евгений Паперный
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Алиса в Зазеркалье 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Алиса в Зазеркалье смотреть онлайн

Алиса в Зазеркалье
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши