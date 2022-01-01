Алиса в Зазеркалье, 1982

Мультфильм Ефрема Пружанского по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла о любознательной и отважной девочке Алисе, которая, заигравшись с котенком, оказывается в волшебной стране Зазеркалья. Здесь ее ждут самые невероятные приключения: юная фантазерка познакомится с Черной и Белой королевами, попадет в сад говорящих цветов и станет пешкой в партии на гигантской шахматной доске.
Девочка Алиса проходит сквозь зеркало, знакомится с шахматными фигурами и участвует в шахматной партии в качестве белой королевской пешки.