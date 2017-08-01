Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэри Поппинс, до свидания! Мэри Поппинс, до свидания!
Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс, до свидания!

Мэри Поппинс, до свидания!, 1983

1983 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Лондонскому сеймейству Бэнксов, в котором растут юные Майкл и Джейн, с нянями не очень-то везло до того самого момента, когда на их пороге не появилась принесенная восточным ветром няня-волшебница Мэри Поппинс. Оказалось, что в леди Мэри необыкновенным образом соединились любовь к порядку и открытость к приключениям и чудесам. С ее появлением не только в доме Бэнксов, но и на всей Вишневой улице воцарились мир и спокойствие. Но когда однажды мисс Поппинс пришлось отлучиться по делам на несколько дней, ее место тут же попыталась занять бывшая няня мистера Бэнкса – злобная тиранша мисс Эндрю.

Сценарий к “Мэри Поппинс, до свидания” по мотивам популярных произведений Памелы Трэверс написал драматург Владимир Валуцкий, а за постановку фильма взялся Леонид Квинихидзе, к тому времени успевший снять киномюзиклы “Соломенная шляпка” и “Небесные ласточки”. В качестве композитора пригласили Максима Дунаевского, в послужном списке которого уже значились “Д’Артаньян и три мушкетера” и “Карнавал”. Главные роли в фильме исполнили Наталья Андрейченко, Альберт Филозов, Лариса Удовиченко, Лембит Ульфсак, Олег Табаков, Филипп Рукавишников и Анна Плисецкая.

  • На роль Мэри Поппинс изначально была утверждена Анастасия Вертинская, но уже в ходе съемок у актрисы и режиссера стали возникать острые разногласия, и Вертинская покинула проект. Тогда композитор картины Максим Дунаевский предложил на главную роль свою девушку Наталью Андрейченко. После съемок “Мэри Поппинс, до свидания” Дунаевский и Андрейченко поженились.
  • Для роли в фильме Наталья Андрейченко сбросила 15 килограмм за две недели.
  • На роль Джейн взяли балерину Анну Плисецкую, племянницу Майи Плисецкой и Азария Плисецкого, который ставил для фильма танцевальные номера. Анна попала на съемки после года обучения в петербургской Академии балета имени Вагановой.
  • Майкла сыграл Филипп Рукавишников, сын подруги Анастасии Вертинской. Кандидатов на роль сначала показали юной Анне Плисецкой, и та выбрала Филиппа на роль своего киношного брата.
  • Вокальные партии Мэри Поппинс исполнила 24-летняя певица Татьяна Воронина, которая сразу после выхода фильма оставила сцену ради церковного хора. Муж Татьяны был барабанщиком группы “Воскресение”, затем звонарем, а позднее получил сан и стал настоятелем Троицкой церкви.
  • Александр Абдулов выражал желание сыграть мистера Эй, но роль в итоге получил эстонский актер Лембит Ульфсак. Абдулов все же поучаствовал в фильме: он озвучил Ульфсака за кадром.
  • За Лембита Ульфсака в фильме поет Павел Смеян. В записи песни “Непогода” в качестве бэк-вокалистки приняла участие жена Смеяна Наталья Ветлицкая.
  • Олег Табаков признавался, что для подготовки к роли мисс Эндрю наблюдал за собственной тещей. Ранее Табаков уже играл женщину на театральной сцене – продавщицу Клаву в спектакле “Всегда в продаже”.
  • Специально для сцены появления мисс Эндрю создатели картины искали английский автомобиль Aston Martin, но в итоге героиня приехала на машине немецкой марки Mercedes.
  • Музыку к фильму записали Вадим Голутвин, Петр Подгородецкий и Владимир Воронин, члены рок-группы “Воскресение”.
  • Ни Анна Плисецкая (Джейн), ни Филипп Рукавишников (Майкл) не стали профессиональными актерами. Ребята продолжили семейные профессиональные династии: Анна выбрала карьеру балерины, а Филипп – скульптора.
  • В ходе репетиций Наталья Андрейченко повредила связки правой ноги, но вопреки настоянию врачей от съемок в фильме не отказалась.
  • Все декорации для лондонского предместья с улицами и парком были созданы на “Мосфильме”.
  • Режиссер Леонид Квинихидзе сначала задумывал “Мэри Поппинс, до свидания” не как детский фильм, а как музыкальную сказку для взрослых зрителей.
  • По слухам, американский продюсер и режиссер Максимилиан Шелл, второй муж Андрейченко, влюбился в актрису после того, как увидел ее в фильме “Мэри Поппинс, до свидания”.

Семейство Бенкс озабочено поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме всякие любящие родители.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1983
Премьера в России 8 января 1984
Премьера в мире 8 января 1984
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе
В ролях
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Филипп Рукавишников
Анна Плисецкая
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Советские сказки для детей Советские сказки для детей
Постер фильма Мэри Поппинс, до свидания! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мэри Поппинс, до свидания! смотреть онлайн

Мэри Поппинс, до свидания!
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Наталья Андрейченко вновь сыграет Мэри Поппинс в продолжении советского фильма Советская актриса Наталья Андрейченко, которая наиболее запомнилась зрителями по роли Мэри Поппинс, вернется к своему персонажу в продолжении картины «Мэри Поппинс, до свидания».
Написать
1 августа 2017 12:19
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши