Мэри Поппинс, до свидания!, 1983

Лондонскому сеймейству Бэнксов, в котором растут юные Майкл и Джейн, с нянями не очень-то везло до того самого момента, когда на их пороге не появилась принесенная восточным ветром няня-волшебница Мэри Поппинс. Оказалось, что в леди Мэри необыкновенным образом соединились любовь к порядку и открытость к приключениям и чудесам. С ее появлением не только в доме Бэнксов, но и на всей Вишневой улице воцарились мир и спокойствие. Но когда однажды мисс Поппинс пришлось отлучиться по делам на несколько дней, ее место тут же попыталась занять бывшая няня мистера Бэнкса – злобная тиранша мисс Эндрю.

Сценарий к “Мэри Поппинс, до свидания” по мотивам популярных произведений Памелы Трэверс написал драматург Владимир Валуцкий, а за постановку фильма взялся Леонид Квинихидзе, к тому времени успевший снять киномюзиклы “Соломенная шляпка” и “Небесные ласточки”. В качестве композитора пригласили Максима Дунаевского, в послужном списке которого уже значились “Д’Артаньян и три мушкетера” и “Карнавал”. Главные роли в фильме исполнили Наталья Андрейченко, Альберт Филозов, Лариса Удовиченко, Лембит Ульфсак, Олег Табаков, Филипп Рукавишников и Анна Плисецкая.