Великаны, 2020

- Отсылка к мультфильму «Великаны» была спрятаная в «Зверополисе». Там появлялся постер с названием Girrafic, что является перефразированием оригинального названия Gigantic

- Сказка «Джек и бобовый стебль» не в первый раз адаптируется студией Disney. До этого она была реализована на экране в мультфильме про Микки Мауса. Уолт Дисней хотел сделать самостоятельную экранизацию ещё в 40-х, однако решил соединить её с Микки

- «Великаны» - вторая диснеевская сказка, где не будет принцессы. До этого единственным таким мультфильмом был «Пиноккио»

- В 2018 году на экраны выходит два мультфильма «Дисней»: сиквел «Ральфа» и «Великаны». Это уже восьмой случай, когда студия выпускает 2 релиза в один год