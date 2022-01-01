Великаны, 2020

Режиссёр мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» Нэйтан Грено выпускает свою вторую анимационную картину «Великаны». Она является своеобразной диснеевской экранизацией известной сказки «Джек и бобовый стебель».
Действие картины «Великаны» развернётся в Испании в эпоху Великих географических открытий. Мальчику по имени Джек удаётся отыскать целую страну великанов, которая сокрыта меж облаков от посторонних. Там он знакомится с 11-летней Инмой, которая в несколько раз выше его. Мальчик для неё словно игрушка, однако им удаётся подружиться. В это же время у Джека появляется заклятый враг, который вдвое превосходит ростом его подругу.
- Отсылка к мультфильму «Великаны» была спрятаная в «Зверополисе». Там появлялся постер с названием Girrafic, что является перефразированием оригинального названия Gigantic
- Сказка «Джек и бобовый стебль» не в первый раз адаптируется студией Disney. До этого она была реализована на экране в мультфильме про Микки Мауса. Уолт Дисней хотел сделать самостоятельную экранизацию ещё в 40-х, однако решил соединить её с Микки
- «Великаны» - вторая диснеевская сказка, где не будет принцессы. До этого единственным таким мультфильмом был «Пиноккио»
- В 2018 году на экраны выходит два мультфильма «Дисней»: сиквел «Ральфа» и «Великаны». Это уже восьмой случай, когда студия выпускает 2 релиза в один год