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Gigantic

Великаны, 2020

2020 / США
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Режиссёр мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» Нэйтан Грено выпускает свою вторую анимационную картину «Великаны». Она является своеобразной диснеевской экранизацией известной сказки «Джек и бобовый стебель».

Действие картины «Великаны» развернётся в Испании в эпоху Великих географических открытий. Мальчику по имени Джек удаётся отыскать целую страну великанов, которая сокрыта меж облаков от посторонних. Там он знакомится с 11-летней Инмой, которая в несколько раз выше его. Мальчик для неё словно игрушка, однако им удаётся подружиться. В это же время у Джека появляется заклятый враг, который вдвое превосходит ростом его подругу.

- Отсылка к мультфильму «Великаны» была спрятаная в «Зверополисе». Там появлялся постер с названием Girrafic, что является перефразированием оригинального названия Gigantic

- Сказка «Джек и бобовый стебль» не в первый раз адаптируется студией Disney. До этого она была реализована на экране в мультфильме про Микки Мауса. Уолт Дисней хотел сделать самостоятельную экранизацию ещё в 40-х, однако решил соединить её с Микки

- «Великаны» - вторая диснеевская сказка, где не будет принцессы. До этого единственным таким мультфильмом был «Пиноккио»

- В 2018 году на экраны выходит два мультфильма «Дисней»: сиквел «Ральфа» и «Великаны». Это уже восьмой случай, когда студия выпускает 2 релиза в один год

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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2020
Режиссер
Нэйтан Грено
Нэйтан Грено
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Великаны 1 постер
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