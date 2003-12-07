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Постер фильма Рождественская песнь
5.4
Киноафиша Фильмы Рождественская песнь
5.4

Рождественская песнь

, 2003
A Carol Christmas
США / комедия, фэнтези / 18+
Постер фильма Рождественская песнь
5.4

О фильме

Сказка Чарльза Диккенса о трех призраках Рождества не дает покоя уже не первому поколению кинематографистов. На этот раз современная интерпретация с главной героиней женского пола была реализована актерами популярных в США сериалов. Смотрите онлайн фильм «Рождественская песнь» — полтора часа предновогоднего юмора и сказки для всех возрастов. Кэрол Каммингс — современная во всех смыслах женщина. Она ведет теле-шоу и делает сенсации. А еще Кэрол — стерва в юбке, циничная, жесткая эгоистка. Такой ее воспитала покойная ныне тетушка Мария. В канун Рождества призрак тетки является к ней и сообщает, что Кэрол совершает ужасную ошибку и что если она не изменится в лучшую сторону, ее ожидает ужасная судьба. В сочельник Кэрол посещают три призрака, каждый из которых — призрак прошлого Рождества, нынешнего и будущего — говорят ей на свой лад то же самое. Они показывают ей картины из ее молодости, указывают на нынешние грехи и в качестве кульминации говорят о том, как она может встретить свою смерть. Кэрол решает измениться.

В ролях

Нина Семашко
Roberta
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Ghost of Christmas Present
Тори Спеллинг
Тори Спеллинг
Carol Cartman
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Jimmy
Гейдж Голайтли
Гейдж Голайтли
Дэвид Эткинсон
Холмс Осборн
Hal
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Барбара Нивен
Дина Манофф
Aunt Marla
Гэри Коулман
Ghost of Christmas Past
Пола Трики
Beth
Режиссер Мэттью Ирмас
Сценарист Том Амундсен
Композитор Роджер Беллон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 8 ноября 2013
Премьера в мире 7 декабря 2003
Производство Hallmark Entertainment, Alpine Medien Productions, Larry Levinson Productions
Другие названия
A Carol Christmas, Carol karácsonya, Carol und die Weihnachtsgeister, Contos de Natal, Crăciunul lui Carol, Le Cadeau de Carole, Opowieść na Wigilię, To thavma ton Hristougennon, Το θαύμα των Χριστουγέννων, Різдвяна пісня, Рождественская песнь, Vianočná návšteva

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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