Сказка Чарльза Диккенса о трех призраках Рождества не дает покоя уже не первому поколению кинематографистов. На этот раз современная интерпретация с главной героиней женского пола была реализована актерами популярных в США сериалов. Смотрите онлайн фильм «Рождественская песнь» — полтора часа предновогоднего юмора и сказки для всех возрастов. Кэрол Каммингс — современная во всех смыслах женщина. Она ведет теле-шоу и делает сенсации. А еще Кэрол — стерва в юбке, циничная, жесткая эгоистка. Такой ее воспитала покойная ныне тетушка Мария. В канун Рождества призрак тетки является к ней и сообщает, что Кэрол совершает ужасную ошибку и что если она не изменится в лучшую сторону, ее ожидает ужасная судьба. В сочельник Кэрол посещают три призрака, каждый из которых — призрак прошлого Рождества, нынешнего и будущего — говорят ей на свой лад то же самое. Они показывают ей картины из ее молодости, указывают на нынешние грехи и в качестве кульминации говорят о том, как она может встретить свою смерть. Кэрол решает измениться.