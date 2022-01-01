Король и птица, 1980

Много лет славным королевством Тахикардия правит тиран Карл V+III=VIII+VIII=XVI. Его ненавидят все, но только смелая птица Пересмешник не боится говорить, что король глуп, смешон и косоглаз.



Никто не знает, что Карл тайно влюблен в очаровательную Пастушку, чей портрет он хранит в своих покоях. А напротив висит портрет ненавистного Трубочиста, влюбленного в Пастушку.



Однажды ночью, Пастушка и Трубочист оживают и сбегают из дворца. Тут же оживает и коварный портрет Карла, который занимает место настоящего короля и приказывает любой ценой изловить беглецов. Спасутся ли возлюбленные от королевских лазутчиков и их огромного железного робота?



Их единственная надежда — мудрый Пересмешник, который не бросит своих новых друзей в беде!