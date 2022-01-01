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Король и птица
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Le roi et l'oiseau

Король и птица, 1980

1980 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Много лет славным королевством Тахикардия правит тиран Карл V+III=VIII+VIII=XVI. Его ненавидят все, но только смелая птица Пересмешник не боится говорить, что король глуп, смешон и косоглаз.

Никто не знает, что Карл тайно влюблен в очаровательную Пастушку, чей портрет он хранит в своих покоях. А напротив висит портрет ненавистного Трубочиста, влюбленного в Пастушку.

Однажды ночью, Пастушка и Трубочист оживают и сбегают из дворца. Тут же оживает и коварный портрет Карла, который занимает место настоящего короля и приказывает любой ценой изловить беглецов. Спасутся ли возлюбленные от королевских лазутчиков и их огромного железного робота?

Их единственная надежда — мудрый Пересмешник, который не бросит своих новых друзей в беде! 

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в России 19 марта 1980
Премьера в мире 19 марта 1980
Возраст 0+
Режиссер
Поль Гримо
В ролях
Жан Мартен
Раймон Бюссьер
Паскаль Маззотти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король и птица 2 постера
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