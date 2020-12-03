Охотник на монстров, 2020

Захватывающее приключение от создателей франшизы «Обитель зла».
Автор серии фильмов «Обитель зла» Пол У. С. Андресон закрыл франшизу о противостоянии Элис и корпорации «Амбрелла» и теперь возвращается на экраны с новым адреналиновым блокбастером, главную роль в котором сыграла Милла Йовович.
Мир, населённый безжалостными монстрами, существует рядом с нашим миром, и непрошенного гостя здесь ожидает неминуемая смерть от лап существ, наделенных фантастической силой.
Мощная песчаная буря загадочным образом переносит отряд суперпрофессиональных солдат во главе с бесстрашной Артемис (Милла Йовович) в мир монстров, где команда вынужденно вступает в схватку с неведомыми существами и терпит череду сокрушительных поражений. Артемис не привыкла пасовать перед врагом, поэтому, оправившись от потрясений и залечив раны первых боёв, она ищет новые способы побороть фантастических тварей. В глубинах враждебных земель героиня встречает таинственного человека по прозвищу Охотник, чьи уникальные навыки выживания могут помочь отряду Артемис, и, объединив усилия, группа собирается дать отпор монстрам.
Картина поставлена по серии одноименных компьютерных игр и заимствует их ключевой драматургический пласт: охота на монстров, ставка в которой – жизнь. Набивший руку в экранизациях компьютерных игр режиссер Пол У. С. Андерсон задействует весь известный ему арсенал визуальных излишеств, превращая каждую схватку людей и тварей в бесконтрольный поток отчаянного экшена. Именно такой подход отличает характер фильмов Андерсона, где фантастический сюжет, а не реалистическая логика определяет зрелищность экранного действия. Мила Йовович здесь появляется в известном амплуа универсального солдата, наделенного проницательным умом и несгибаемой волей.
Режиссёр Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович состоят в официальном браке с 2009 года, но их отношения начались за семь лет до этого, во время съёмок фильма «Обитель зла». Кроме франшизы «Обитель зла», Андерсон и Йовович работали семейным тандемом над фильмом «Мушкетеры», и, таким образом, «Охотники на монстров» стали седьмой картиной, где Андерсон в качестве режиссера снимает в главной роли Йовович.
Компьютерная игра Monster Hunter, как и серия Resident Evil, принадлежит крупнейшей японской корпорации видеоигр Capcom Co., Ltd.
Создавая фильмы на основе компьютерных игр, режиссёр Пол У. С. Андерсон старается пройти по тонкой линии между ожиданиями фанатов игры и тех зрителей, которым предстоит смотреть картину без опыта взаимодействия с исходным материалом. Он признаётся, что часто получает упрёки от геймеров за мельчайшие изменения в сюжете.
Как и многие фильмы производства 2020 года, «Охотники на монстров» изменили дату выхода на экраны в связи с пандемией Covid-19. Изначально премьера была запланирована на сентябрь 2020 года, но её отложили до апреля 2021. Внезапно студия Sony всё же решилась выпустить картину в прокат до конца 2020 года.
В феврале 2020 года у супругов Андерсона и Йовович родилась третья дочь Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.
Американский рэпер и актер Ти-Ай признался, что согласился на роль в фильме, так как его младший сын является большим поклонником компьютерной игры Monster Hunter.
Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.