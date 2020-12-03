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Охотник на монстров Охотник на монстров
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Monster Hunter

Охотник на монстров, 2020

2020 / США / Германия / Япония / Китай
6.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Захватывающее приключение от создателей франшизы «Обитель зла» с Миллой Йовович
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Захватывающее приключение от создателей франшизы «Обитель зла». 

Автор серии фильмов «Обитель зла» Пол У. С. Андресон закрыл франшизу о противостоянии Элис и корпорации «Амбрелла» и теперь возвращается на экраны с новым адреналиновым блокбастером, главную роль в котором сыграла Милла Йовович.

Мир, населённый безжалостными монстрами, существует рядом с нашим миром, и непрошенного гостя здесь ожидает неминуемая смерть от лап существ, наделенных фантастической силой.

Мощная песчаная буря загадочным образом переносит отряд суперпрофессиональных солдат во главе с бесстрашной Артемис (Милла Йовович) в мир монстров, где команда вынужденно вступает в схватку с неведомыми существами и терпит череду сокрушительных поражений. Артемис не привыкла пасовать перед врагом, поэтому, оправившись от потрясений и залечив раны первых боёв, она ищет новые способы побороть фантастических тварей. В глубинах враждебных земель героиня встречает таинственного человека по прозвищу Охотник, чьи уникальные навыки выживания могут помочь отряду Артемис, и, объединив усилия, группа собирается дать отпор монстрам.

Картина поставлена по серии одноименных компьютерных игр и заимствует их ключевой драматургический пласт: охота на монстров, ставка в которой – жизнь. Набивший руку в экранизациях компьютерных игр режиссер Пол У. С. Андерсон задействует весь известный ему арсенал визуальных излишеств, превращая каждую схватку людей и тварей в бесконтрольный поток отчаянного экшена. Именно такой подход отличает характер фильмов Андерсона, где фантастический сюжет, а не реалистическая логика определяет зрелищность экранного действия. Мила Йовович здесь появляется в известном амплуа универсального солдата, наделенного проницательным умом и несгибаемой волей. 

Режиссёр Пол У. С. Андерсон и Милла Йовович состоят в официальном браке с 2009 года, но их отношения начались за семь лет до этого, во время съёмок фильма «Обитель зла». Кроме франшизы «Обитель зла», Андерсон и Йовович работали семейным тандемом над фильмом «Мушкетеры», и, таким образом, «Охотники на монстров» стали седьмой картиной, где Андерсон в качестве режиссера снимает в главной роли Йовович. 

Компьютерная игра Monster Hunter, как и серия Resident Evil, принадлежит крупнейшей японской корпорации видеоигр Capcom Co., Ltd.

Создавая фильмы на основе компьютерных игр, режиссёр Пол У. С. Андерсон старается пройти по тонкой линии между ожиданиями фанатов игры и тех зрителей, которым предстоит смотреть картину без опыта взаимодействия с исходным материалом. Он признаётся, что часто получает упрёки от геймеров за мельчайшие изменения в сюжете. 

Как и многие фильмы производства 2020 года, «Охотники на монстров» изменили дату выхода на экраны в связи с пандемией Covid-19. Изначально премьера была запланирована на сентябрь 2020 года, но её отложили до апреля 2021. Внезапно студия Sony всё же решилась выпустить картину в прокат до конца 2020 года. 

В феврале 2020 года у супругов Андерсона и Йовович родилась третья дочь Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. 

Американский рэпер и актер Ти-Ай признался, что согласился на роль в фильме, так как его младший сын является большим поклонником компьютерной игры Monster Hunter. 

Параллельно нашему миру существует иной: мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Именно сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с таинственным Охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную схватку с монстрами, не знающими страха и жалости.

6.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 14 января 2021
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 3 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Рон Перлман
Рон Перлман
Миган Гуд
Миган Гуд
Диего Бонета
Диего Бонета
Тони Джа
Тони Джа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотник на монстров 6 постеров
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Отряд американских рейнджеров отправляется на поиски предыдущей группы, которая перестала выходить на связь. Во главе бравый лейтенант Артемис, побывавшая во многих горячих точках. Но даже она не представляет, с чем столкнутся ее подчиненные, попав в эпицентр странного шторма. Элитные бойцы оказываются в параллельном мире, где им знаком разве что песок. Теперь веонные — всего лишь закуска для местной фауны, превосходящей любые мыслимые формы и…
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Лев 3 февраля 2021, 22:59
Шляпа. Спецэффекты норм, но сам фильм хрень
ferula2011 6 февраля 2021, 02:29
Мир тв3 во всей красе.Рон Перлман вылитый йагупоп
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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14 января 2021 13:04
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13 января 2021 11:47
«Типичный боевик»: В «Охотнике на монстров» критики не увидели ничего примечательного По их мнению, фильм глупый, но веселый. Хотя в нынешних условиях это, возможно, не так уж и плохо.
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17 декабря 2020 17:06
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