Охотник на монстров, 2020

Захватывающее приключение от создателей франшизы «Обитель зла».

Автор серии фильмов «Обитель зла» Пол У. С. Андресон закрыл франшизу о противостоянии Элис и корпорации «Амбрелла» и теперь возвращается на экраны с новым адреналиновым блокбастером, главную роль в котором сыграла Милла Йовович.

Мир, населённый безжалостными монстрами, существует рядом с нашим миром, и непрошенного гостя здесь ожидает неминуемая смерть от лап существ, наделенных фантастической силой.

Мощная песчаная буря загадочным образом переносит отряд суперпрофессиональных солдат во главе с бесстрашной Артемис (Милла Йовович) в мир монстров, где команда вынужденно вступает в схватку с неведомыми существами и терпит череду сокрушительных поражений. Артемис не привыкла пасовать перед врагом, поэтому, оправившись от потрясений и залечив раны первых боёв, она ищет новые способы побороть фантастических тварей. В глубинах враждебных земель героиня встречает таинственного человека по прозвищу Охотник, чьи уникальные навыки выживания могут помочь отряду Артемис, и, объединив усилия, группа собирается дать отпор монстрам.

Картина поставлена по серии одноименных компьютерных игр и заимствует их ключевой драматургический пласт: охота на монстров, ставка в которой – жизнь. Набивший руку в экранизациях компьютерных игр режиссер Пол У. С. Андерсон задействует весь известный ему арсенал визуальных излишеств, превращая каждую схватку людей и тварей в бесконтрольный поток отчаянного экшена. Именно такой подход отличает характер фильмов Андерсона, где фантастический сюжет, а не реалистическая логика определяет зрелищность экранного действия. Мила Йовович здесь появляется в известном амплуа универсального солдата, наделенного проницательным умом и несгибаемой волей.