Маяк, 2019

В основу картины легла реальная трагическая история двух смотрителей маяка, которые оказались отрезанными от мира во время шторма. Тот, что был постарше, умер, а второй сошел с ума. Также создатели фильма вдохновлялись античными мифами, морскими сказаниями, юнгианством, кинематографом 1920-30-х годов и произведениями Стивенсона, Меллвила, Блэквуда, Лавкрафта и По.

И Уиллему Дефо, и Роберту Паттинсону так понравился первый полнометражный фильм Роберта Эггерса «Ведьма», что оба актера сами выразили желание поработать с режиссером.

«Маяк» снят на черно-белую пленку 35 мм с использованием винтажной камеры Panavision Millenium XL2 и объективов начала XX века. Почти квадратное соотношение сторон усиливает ощущение камерности и отсылает зрителя к традициям немого кино, а специальный голубой фильтр придает картинке мрачности и эффекта старинной фотографии.

Съемочной команде пришлось столкнуться с суровыми условиями – низкими температурами, ураганными ветрами и проливными ледяными дождями. С одной стороны, это помогло создать подходящую атмосферу: самые драматичные сцены были сняты без использования специальной техники. С другой – для актеров игра в такую погоду была настолько изнурительна физически, что Паттинсон и Дефо едва ли перекинулись парой слов на площадке, за исключением реплик персонажей.

В ходе написания сценария Роберт Эггерс часами слушал записи с грохотом волн, завыванием ветра на YouTube.

Все здания, которые появляются в кадре, были специально сконструированы для фильма. Жителям Ярмута в Новой Шотландии, где и проходили съемки, так понравился маяк, что они выступали за его сохранение. Однако из соображений безопасности декорацию пришлось демонтировать.

Во время пандемии Covid-19 вырезанная из дерева русалка, появляющаяся в «Маяке», была продана на аукционе анонимному покупателю, а вырученные средства перечислили на благотворительность – Нью-Йоркскому банку продовольствия.

Поскольку Уиллем Дефо боится высоты, сцены с подъемом на вершину маяка были для него особенно мучительны.

Растительность на лицах Дефо и Паттинсона не была бутафорской, но Роберту пришлось покрасить усы, так как в жизни он темный блондин.

Многие критики видят в присутствующих на экране чайках отсылку к «Птицам» Хичкока. Кстати, ни одна из чаек во время съемок не пострадала: крупные и средние планы были сняты с кукольной моделью, которую при постпродакшене заменили изображения настоящих птиц по имени Леди, Бродяга и Джонни, снятых на зеленом экране. Но на дальних планах чайки в кадре настоящие: они не столько придавали аутентичности кадрам, сколько мешали съемочной группе, постоянно выпрашивая еду.