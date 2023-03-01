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Подземелья и Драконы
Dungeons & Dragons
Подземелья и Драконы, 2023
2023 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в России
2 марта 2023
Премьера в мире
1 марта 2023
Прокатчик
Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джон Фрэнсис Дейли
В ролях
Реге-Жан Пейдж
Крис Пайн
София Лиллис
Мишель Родригес
Хью Грант
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новый фильм по ролевой игре Dungeons & Dragons обзавелся официальным названием
Доступен эффектный видеоанонс.
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22 апреля 2022 12:13
Крис Пайн назвал фильм «Подземелье драконов» смесью «Игры престолов» и «Принцессы-невесты»
Также актер рассказал, что съемки прошли в атмосфере всеобщего веселья.
Написать
18 марта 2022 15:47
Режиссер «Красного уведомления» Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по игре «Подземелья и драконы»
Проект станет началом телевизионной вселенной.
Написать
1 февраля 2022 14:06
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