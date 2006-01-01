Запределье, 2006

Действие фильма происходит в 20-х годах прошлого века. Александрия, ребенок, выздоравливающий после перелома руки, заводит дружбу с Роем Уокером, каскадером из кино, у которого парализованы ноги после падения. По ее просьбе Рой рассказывает ей сложную историю о шести мужчинах самого разного происхождения, которые стремятся убить коррумпированного губернатора провинции. Между главами рассказа Рой пытается уговорить Александрию обыскать местную аптеку в поисках морфина, чтобы перестать терпеть боль. По мере того, как фантастическая история Роя подходит к концу, его смерть приближается все ближе. Но чем закончатся события в Запределье?