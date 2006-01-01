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Запределье Запределье
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The Fall

Запределье, 2006

2006 / США
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в 20-х годах прошлого века. Александрия, ребенок, выздоравливающий после перелома руки, заводит дружбу с Роем Уокером, каскадером из кино, у которого парализованы ноги после падения. По ее просьбе Рой рассказывает ей сложную историю о шести мужчинах самого разного происхождения, которые стремятся убить коррумпированного губернатора провинции. Между главами рассказа Рой пытается уговорить Александрию обыскать местную аптеку в поисках морфина, чтобы перестать терпеть боль. По мере того, как фантастическая история Роя подходит к концу, его смерть приближается все ближе. Но чем закончатся события в Запределье?

  • Съемки фильма проходили в 28 странах мира и длились почти четыре года. По словам режиссера и сценариста Тарсема Сингха, ни в одной сцене не используются декорации или компьютерная графика, а только реально существующие локации.
  • Обезьяна Дарвина «Уоллес» – это ссылка на натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, который независимо развил идею естественного отбора. Дарвин и Уоллес представили теорию вместе, но из-за публикации «Происхождения видов» Дарвин обычно получает единоличное признание за теорию. Сцена на «Острове бабочек», когда Дарвин прячет Уоллеса в мешке и говорит: «У меня есть идея», намекает на то, Дарвин их украл. 
  • Постер к фильму основан на картине Сальвадора Дали «Лицо Мэй Уэст, которое можно использовать как квартиру», написанной около 1935 года.

Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луихи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказок голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В Лос-анджелесском госпитале его фантазии слушает пятилетняя индийская девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его, он больше не хочет жить и мечтает покончить с собой. В этот момент к нему снова приходит Александрия. Запредельная сказка продолжается.

6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 3 января 2008
Премьера в мире 1 января 2006
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тарсем Сингх
Тарсем Сингх
В ролях
Ли Пэйс
Катина Унтару
Джулиан Блич
Джастин Уодделл
Все актеры и съемочная группа
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Запределье
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
smart_kino 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм нужно смотреть. Игра в игре. Плюс очень красивая картинка. Девочка органична.
alis 2 апреля 2015, 12:51
Лучшее из последних фильмов в прокате!!!!
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17 мая 2017 22:53
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