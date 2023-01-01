Похититель времени, 2021

11-летний мальчик живет в небольшом городке Сент-Эли-де-Какстони. Его воспитывает любимая бабушка, которая считает, что смерти больше не существует. Пытаясь убедить в этом своего внука, она рассказывает ему об увлекательных приключениях своей юности — о том, как в далеком 1927 году жителям этого городка с помощью удивительных трюков удалось победить угрожавшую людям Смерть. Её история вернет к жизни необыкновенных людей. И отныне Смерть будет появляться только в легендах и мифах. Но так ли это в реальной жизни или это только лишь плод фантазии?