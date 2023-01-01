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Похититель времени Похититель времени
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L'Arracheuse de temps

Похититель времени, 2021

2021 / Канада
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

11-летний мальчик живет в небольшом городке Сент-Эли-де-Какстони. Его воспитывает любимая бабушка, которая считает, что смерти больше не существует. Пытаясь убедить в этом своего внука, она рассказывает ему об увлекательных приключениях своей юности — о том, как в далеком 1927 году жителям этого городка с помощью удивительных трюков удалось победить угрожавшую людям Смерть. Её история вернет к жизни необыкновенных людей. И отныне Смерть будет появляться только в легендах и мифах. Но так ли это в реальной жизни или это только лишь плод фантазии?

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Френсис Леклерк
В ролях
Джейд Шарбонно
Марк Месье
Рой Дюпюи
Рой Дюпюи
Селин Бонье
Гийом Кир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Похититель времени 2 постера
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Похититель времени
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