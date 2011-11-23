Когда Санта упал на Землю, 2011

Вальдемар Вильгельм Вихтельтод, Санта-Клаус и правитель рождественского мира, запрещает другим Санта-Клаусам исполнять детские желания на Рождество и превращать их в подарки, поскольку хочет заполучить деньги их родителей, которые должны платить за подарки. Никлас Джулебукк, последний «настоящий» Санта-Клаус, сбегает из рождественского мира. Спасаясь от погони, он падает с неба на землю рядом с домом мальчика по имени Бен. Сможет ли Никлас свергнуть Вихтехольда и спасти Рождество с помощью своих новых земных друзей?