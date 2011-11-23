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Киноафиша Фильмы Когда Санта упал на Землю
Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

Когда Санта упал на Землю, 2011

2011 / Германия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Вальдемар Вильгельм Вихтельтод, Санта-Клаус и правитель рождественского мира, запрещает другим Санта-Клаусам исполнять детские желания на Рождество и превращать их в подарки, поскольку хочет заполучить деньги их родителей, которые должны платить за подарки. Никлас Джулебукк, последний «настоящий» Санта-Клаус, сбегает из рождественского мира. Спасаясь от погони, он падает с неба на землю рядом с домом мальчика по имени Бен. Сможет ли Никлас свергнуть Вихтехольда и спасти Рождество с помощью своих новых земных друзей? 

  • Сюжет фильма основан на одноименной книге детской писательницы Корнелии Функе, ставшей мировым бестселлером. Сценарной адаптацией занимался Бенджамин Бьен. 
  • Съемки проходили с декабря 2010 по март 2011 года с одним Рождественским перерывом. Фильм был снят на цифровую кинокамеру Red One в Альтомюнстере, в Кельне, и в павильонах Bavaria Studios в Мюнхене. В заключительном кадре фильма Юлебукк летит на своей машине над освещенным ночными огнями Зальцбургом. 
  • В книге Санта-Клаусы-отступники превращаются в шоколадных Санта-Клаусов, а в фильме превращаются в лед. Продюсер Уши Райх объяснил это изменение тем, что, увидев такую сцену, дети не смогли бы потом есть шоколадных Санта-Клаусов. 

Бен и его семья недавно переехали в провинцию. Отец остался без работы, а мать с головой ушла в открытие своего бизнеса. Новые одноклассники не особо жалуют паренька, и он очень расстраивается из-за всех обстоятельств. Но падение с неба Санта-Клауса открывает перед ним перспективы провести ближайшее Рождество самым что ни на есть волшебным образом.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 ноября 2011
Возраст 0+
Режиссер
Оливер Дикманн
В ролях
Александр Шеер
Александр Шеер
Джессика Шварц
Джессика Шварц
Ядеа
Ной Краус
Все актеры и съемочная группа
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